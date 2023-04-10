https://sputnik-georgia.ru/20230410/ya-polnostyu-podderzhivayu-vsekh-sudey---premer-gruzii-276593049.html

"Я полностью поддерживаю всех судей" – премьер Грузии

"Я полностью поддерживаю всех судей" – премьер Грузии

Вопрос ситуации в судебной системе Грузии стал актуальным после того, как США ввели визовые ограничения для трех действующих судей и одного бывшего судьи 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T13:44+0400

2023-04-10T13:44+0400

2023-04-10T14:08+0400

санкции сша против судей грузии

грузия

новости

ираклий гарибашвили

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил полную поддержку грузинским судьям, об этом он заявил на брифинге после встречи в Высшем совете юстиции.США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".Безусловно, любое воздействие на судей неприемлемо, отметил премьер. Премьер заявил, что власти сделают все необходимое для защиты независимости суда. "Я также подтвердил уважаемым судьям нашу полную поддержку. Мы сделаем максимум для того, чтобы защитить независимость суда, свободу суда от всяких вмешательств, от всякого давления. Это наша заявленная политика и главная цель, к которой мы стремимся, после прихода к власти нашей команды", – заявил премьер.Глава правительства отметил важность проведенных реформ в судебной системе. Гарибашвили еще раз отметил недопустимость вмешательства в судебную систему как со стороны правительства, так и любого другого актора."Также недопустимо вмешательство со стороны другой страны во внутренние дела нашего суда. И еще раз хочу подтвердить поддержку нашим судьям", – заявил премьер.Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, новости, ираклий гарибашвили, высший совет юстиции