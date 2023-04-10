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Гражданство Грузии пользуется спросом среди россиян

Гражданство Грузии пользуется спросом среди россиян

В МВД назвали страны, гражданство которых чаще всего получали россияне 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузия в списке стран, которые называли россияне, уведомляя МВД РФ о наличии у них гражданства или вида на жительство в других странах, сообщил ТАСС. Согласно данным министерства юстиции Грузии, в 2022 году гражданство Грузии получили 3,3 тысячи граждан России. "Преимущественно граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство, иного подтверждающего право на постоянное проживание документа в Государстве Израиль, Украине, Республике Армения, Турецкой Республике, Федеративной Республике Германия, Грузии, Соединенных Штатах Америки, Республике Молдова, Королевстве Испания, Итальянской Республике, Французской Республике", - сказал собеседник агентства.Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году>>Всего, по данным МВД, в 2022 году поступило более 50 тысяч уведомлений о наличии у россиян иного гражданства либо вида на жительство в иностранном государстве.Из общего количество поступивших уведомлений – 31 тысяча о наличии иного гражданства, а о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве – 19 тысяч уведомлений.По сравнению с 2021 годом общий показатель и число уведомлений о наличии других документов сократились на 3 и 4 тысячи соответственно, при этом количество уведомлений о наличии гражданства выросло на 1 тысячу.Гражданин России, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. Если россиянин проигнорирует это требование, то он может быть привлечен к ответственности, что подразумевает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства , 4 – как бывшие граждане Грузии, 2 – в упрощенном порядке, 1 625 – в порядке исключения.По данным за март, в 2023 году гражданство Грузии уже успели получить 421 россиян, из которых 324 – в порядке исключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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