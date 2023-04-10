https://sputnik-georgia.ru/20230410/novyy-priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-poyavitsya-v-tbilisi-276596873.html

Новый приют для бездомных собак появится в Тбилиси

Новый приют для бездомных собак появится в Тбилиси

Приют будет рассчитан на 150 бездомных собак 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение построить приют для бездомных собак в районе торгового центра "Ист-Пойнт", сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Приют, рассчитанный на 150 собак, построят в течение двух лет. Соответствующий договор подписали Агентство по управлению имуществом мэрии Тбилиси и CBD Development. Будет инвестировано 1,5 миллиона лари. Объект займет участок площадью более 9,2 тысячи квадратных метров, расположенный в поселке Орхеви (переулок Ахвледиани II). Как отметил мэр, земельный участок будет передан компании в безвозмездное пользование сроком на 15 лет.Согласно договору, на участке будут построены вольеры для собак, операционные, карантинные помещения, а также другие вспомогательные постройки. Каха Каладзе также отметил, что ведется работа над законодательной базой для урегулирования проблем бездомных животных, и городские власти готовы предпринять все соответствующие шаги после законодательных изменений. Каладзе: закон урегулирует вопросы ухода за бездомными животными и агрессивными собаками>>"Тема бездомных животных – один из серьезных вызовов для города и страны в целом. У Тбилиси в этом направлении очень серьезная проблема. Мы уже давно начали работу в Тбилиси, чтобы навести порядок в этом направлении. Первое, что необходимо сделать, это привести в порядок правовую базу не только в столице, но и во всей стране", – заявил Каладзе. По словам мэра, в процесс разработки изменений подключились неправительственные организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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