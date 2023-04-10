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Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания
Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания
Грузинские оппозиционеры называют заявление Хабеишвили "политической ошибкой" 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T20:06+0400
2023-04-10T20:06+0400
2023-04-10T20:06+0400
грузия
новости
политика
леван хабеишвили
алеко элисашвили
ираклий надирадзе
грузинская мечта
республиканская партия
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, сделанное им накануне в ходе акции в Тбилиси, вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. На акции протеста "Вместе в Европу" лидер "Нацдвижения" заявил, что раз и навсегда нужно прояснить, кто в Грузии является настоящей оппозицией, а кто – самозванцами. По словам Хабеишвили, "настоящие оппозиционеры" пришли в воскресенье на акцию у здания парламента. Заявление Хабеишвили было политической ошибкой, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. В свою очередь оппозиционной депутат и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнадзе считает неправильным навешивание ярлыков. "Я бы посоветовала Левану Хабеишвили вместо идентификации оппозиции позаботиться о собственной партии и о его самой большой фракции в парламенте", – заявила Самнидзе. Между тем в оппозиционной партии "Лело для Грузии" уверены, что заявление Хабеишвили их не касалось. "Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти >>"Эта терминология никак не воспринималась таким образом, что была использована для нашего описания. Вчерашняя акция показала, что наше решение было правильным, поскольку акции не должны анонсироваться односторонне", – заявил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе. Делать разъяснения в связи с заявлением Хабеишвили пришлось и его соратникам, которые утверждают, что лидер "Нацдвижения" имел в виду только тех людей, которые просто не пришли на акцию. Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек. Среди требований, которые были озвучены на акции, – освобождение Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций, немедленная отставка судей, попавших под визовые санкции США, а также освобождение третьего президента Михаила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе считает, что проведение акции 9 апреля было политической аморальностью. Как отметил депутат, отношение к акции со стороны общественности было негативным. Оппозиция создала в Грузии революционный комитет – вице-спикер парламента >>"Не думаю, что их требования были релевантными, в том числе освобождение Лазаре. Оппозиция ставит вопрос таким образом, что люди, бросающие "коктейли Молотова", не должны привлекаться к уголовной ответственности. Это категорически неприемлемо", – заявил Сарджвеладзе в эфире Первого канала. Грузинский народ еще раз дал пощечину радикальной оппозиции и сказал, что в грузинской политике нет и не будет места для радикализма, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, алеко элисашвили, ираклий надирадзе, грузинская мечта, республиканская партия, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, алеко элисашвили, ираклий надирадзе, грузинская мечта, республиканская партия, единое нацдвижение
Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания
Грузинские оппозиционеры называют заявление Хабеишвили "политической ошибкой"
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, сделанное им накануне в ходе акции в Тбилиси, вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах.
На акции протеста "Вместе в Европу" лидер "Нацдвижения" заявил, что раз и навсегда нужно прояснить, кто в Грузии является настоящей оппозицией, а кто – самозванцами. По словам Хабеишвили, "настоящие оппозиционеры" пришли в воскресенье на акцию у здания парламента.
Заявление Хабеишвили было политической ошибкой, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
"Леван Хабеишвили никогда не сможет подвергнуть меня буллингу, и я не могу воспринимать сказанное им как буллинг. Это неправильное заявление и политическая ошибка с его стороны", – заявил Элисашвили журналистам.
В свою очередь оппозиционной депутат и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнадзе считает неправильным навешивание ярлыков.
"Я бы посоветовала Левану Хабеишвили вместо идентификации оппозиции позаботиться о собственной партии и о его самой большой фракции в парламенте", – заявила Самнидзе.
Между тем в оппозиционной партии "Лело для Грузии" уверены, что заявление Хабеишвили их не касалось.
"Эта терминология никак не воспринималась таким образом, что была использована для нашего описания. Вчерашняя акция показала, что наше решение было правильным, поскольку акции не должны анонсироваться односторонне", – заявил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.
Делать разъяснения в связи с заявлением Хабеишвили пришлось и его соратникам, которые утверждают, что лидер "Нацдвижения" имел в виду только тех людей, которые просто не пришли на акцию.
"Не подразумевались только те люди, которые просто не присутствовали на митинге. Мы говорим о тех, кто не присоединяется к требованиям. В парламенте такой, к примеру, является "Сила народа", которая от начала до конца является подразделением "Грузинской мечты", – заявил член партии Ираклий Надирадзе.
Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек.
Среди требований, которые были озвучены на акции, – освобождение Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций, немедленная отставка судей, попавших под визовые санкции США, а также освобождение третьего президента Михаила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе считает, что проведение акции 9 апреля было политической аморальностью. Как отметил депутат, отношение к акции со стороны общественности было негативным.
"Не думаю, что их требования были релевантными, в том числе освобождение Лазаре. Оппозиция ставит вопрос таким образом, что люди, бросающие "коктейли Молотова", не должны привлекаться к уголовной ответственности. Это категорически неприемлемо", – заявил Сарджвеладзе в эфире Первого канала.
Грузинский народ еще раз дал пощечину радикальной оппозиции и сказал, что в грузинской политике нет и не будет места для радикализма, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа.
"Вы никогда не станете ни героями, ни лидерами… Я бы сказал, что все в этой радикальной оппозиции неудачники. Они не смогли понять, осознать, что у радикализма никогда не будет поддержки в этой стране, поскольку мы это уже видели и прошли через это", – заявил Заркуа журналистам.
В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.