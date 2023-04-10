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Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания

Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания

Грузинские оппозиционеры называют заявление Хабеишвили "политической ошибкой" 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T20:06+0400

2023-04-10T20:06+0400

2023-04-10T20:06+0400

грузия

новости

политика

леван хабеишвили

алеко элисашвили

ираклий надирадзе

грузинская мечта

республиканская партия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, сделанное им накануне в ходе акции в Тбилиси, вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. На акции протеста "Вместе в Европу" лидер "Нацдвижения" заявил, что раз и навсегда нужно прояснить, кто в Грузии является настоящей оппозицией, а кто – самозванцами. По словам Хабеишвили, "настоящие оппозиционеры" пришли в воскресенье на акцию у здания парламента. Заявление Хабеишвили было политической ошибкой, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. В свою очередь оппозиционной депутат и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнадзе считает неправильным навешивание ярлыков. "Я бы посоветовала Левану Хабеишвили вместо идентификации оппозиции позаботиться о собственной партии и о его самой большой фракции в парламенте", – заявила Самнидзе. Между тем в оппозиционной партии "Лело для Грузии" уверены, что заявление Хабеишвили их не касалось. "Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти >>"Эта терминология никак не воспринималась таким образом, что была использована для нашего описания. Вчерашняя акция показала, что наше решение было правильным, поскольку акции не должны анонсироваться односторонне", – заявил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе. Делать разъяснения в связи с заявлением Хабеишвили пришлось и его соратникам, которые утверждают, что лидер "Нацдвижения" имел в виду только тех людей, которые просто не пришли на акцию. Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек. Среди требований, которые были озвучены на акции, – освобождение Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций, немедленная отставка судей, попавших под визовые санкции США, а также освобождение третьего президента Михаила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе считает, что проведение акции 9 апреля было политической аморальностью. Как отметил депутат, отношение к акции со стороны общественности было негативным. Оппозиция создала в Грузии революционный комитет – вице-спикер парламента >>"Не думаю, что их требования были релевантными, в том числе освобождение Лазаре. Оппозиция ставит вопрос таким образом, что люди, бросающие "коктейли Молотова", не должны привлекаться к уголовной ответственности. Это категорически неприемлемо", – заявил Сарджвеладзе в эфире Первого канала. Грузинский народ еще раз дал пощечину радикальной оппозиции и сказал, что в грузинской политике нет и не будет места для радикализма, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, алеко элисашвили, ираклий надирадзе, грузинская мечта, республиканская партия, единое нацдвижение