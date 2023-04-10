https://sputnik-georgia.ru/20230410/politicheskaya-oshibka---deputat-raskritikoval-zayavlenie-lidera-natsionalnogo-dvizheniya-276598371.html

Политическая ошибка - депутат раскритиковал заявление лидера "Национального движения"

Политическая ошибка - депутат раскритиковал заявление лидера "Национального движения"

Лидер "Единого нацдвижения" считает, что только те, кто пришел на их вчерашнюю акцию в Тбилиси, являются настоящими оппозиционерами 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T16:54+0400

2023-04-10T16:54+0400

2023-04-10T17:06+0400

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акции

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Политическая ошибка и неверное заявление – так лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили оценил заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Хабеишвили во время выступления на акции протеста "Вместе в Европу", которая прошла накануне в Тбилиси, заявил, что раз и навсегда нужно прояснить, кто в Грузии является настоящей оппозицией, а кто – самозванцами. По словам Хабеишвили, "настоящие оппозиционеры" пришли в воскресенье на акцию у здания парламента. По словам депутата, он никогда не пойдет на акцию, организованную экс-министром обороны Давидом Кезерашвили и экс-министром МВД Вано Мерабишвили. На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции – видео>>"Я извиняюсь, но я никогда не пойду на митинг Кезерашвили и Вано Мерабишвили. Я никогда не был и никогда не пойду, и поэтому я плохая оппозиция? Наоборот, я могу сделать ему выговор", – сказал Элисашвили. В "Национальном движении" увидели, что люди уже не ходят на акции по их зову, и теперь они решили напасть на такие партии, как "Граждане". "Это смешно", – сказал Элисашвили. Как утверждают в правящей партии "Грузинская мечта", экс-министры правительства времен президентства Михаила Саакашвили Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили, которые стояли у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД), управляют ей и сегодня, а председатель партии Леван Хабеишвили лишь выполняет их поручения. Как ранее заявил экс-министр обороны Давид Кезерашвили, он является одним из немногих, кто сегодня помогает прозападному флангу страны. В свою очередь Вано Мерабишвили анонсировал начало в Грузии акций протеста, главная цель которых – смена власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, алеко элисашвили, единое нацдвижение, акции