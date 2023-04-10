https://sputnik-georgia.ru/20230410/trebuem-dokazatelstv-i-ravnopraviya---vitse-premer-gruzii-o-reshenii-ssha-po-sudyam-276595544.html
Требуем доказательств и равноправия – вице-премьер Грузии о решении США по судьям
Требуем доказательств и равноправия – вице-премьер Грузии о решении США по судьям
Власти Грузии требуют от США конкретных доказательств, почему против четверых грузинских судей ввели визовые ограничения 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T14:43+0400
2023-04-10T14:43+0400
2023-04-10T15:19+0400
санкции сша против судей грузии
грузия
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политика
тея цулукиани
высший совет юстиции
сша
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузия требует от США действовать по правилам и предоставить доказательства по поводу введения визовых ограничений для грузинских судей, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани. США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Все кому не лень – Север, Юг, Восток или Запад, устраивают Грузии экзамены, заявила Цулукиани, и в качестве одного из примеров привела отказ в статусе кандидата на членство в Европейском Союзе, который страна получила в июне 2022 года. "Я полностью поддерживаю всех судей" – премьер Грузии>>"Кроме того, экзаменом является, когда ты говоришь нашей стране: "Никто и ни о чем тебя не спрашивает, я могу наказать твоего судью так, как мне захочется, без доказательств". Поэтому мы требуем доказательств, требуем действовать по правилам, требуем равноправия", – заявила Цулукиани.Именно этого хотели грузины на протяжении всего своего существования, вне зависимости от того, кто был их партнером, другом или союзников, отметила вице-премьер.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, тея цулукиани, высший совет юстиции, сша
санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, тея цулукиани, высший совет юстиции, сша
Требуем доказательств и равноправия – вице-премьер Грузии о решении США по судьям
14:43 10.04.2023 (обновлено: 15:19 10.04.2023)
Власти Грузии требуют от США конкретных доказательств, почему против четверых грузинских судей ввели визовые ограничения
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузия требует от США действовать по правилам и предоставить доказательства по поводу введения визовых ограничений для грузинских судей, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Все кому не лень – Север, Юг, Восток или Запад, устраивают Грузии экзамены, заявила Цулукиани, и в качестве одного из примеров привела отказ в статусе кандидата на членство в Европейском Союзе, который страна получила в июне 2022 года.
"Кроме того, экзаменом является, когда ты говоришь нашей стране: "Никто и ни о чем тебя не спрашивает, я могу наказать твоего судью так, как мне захочется, без доказательств". Поэтому мы требуем доказательств, требуем действовать по правилам, требуем равноправия", – заявила Цулукиани.
Именно этого хотели грузины на протяжении всего своего существования, вне зависимости от того, кто был их партнером, другом или союзников, отметила вице-премьер.
"Сегодня это наша требование", – подчеркнула Цулукиани.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.