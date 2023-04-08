https://sputnik-georgia.ru/20230408/sudi-pod-sanktsiyami-ili-gruzinskaya-mechta-v-nemilosti-u-ssha-276546132.html

Судьи под санкциями, или "Грузинская мечта" в немилости у США

Судьи под санкциями, или "Грузинская мечта" в немилости у США

Президент Грузии заявила, что знает, как решить проблемы и восстановить имидж страны 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T03:08+0400

2023-04-08T03:08+0400

2023-04-08T03:08+0400

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Страсти вокруг законопроекта "Об агентах иностранного влияния" только утихли, как назрел новый скандал. Госдеп США без каких бы то ни было предупреждений – во всяком случае простому обывателю об этом ничего не известно – ввел визовые ограничения против нескольких грузинских судей и в придачу членов их семей.Оппозиция радостно начала потирать руки, мол, это только начало, на очереди "единственный в стране олигарх и его марионетки", подразумевая под этим основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и всю верхушку власти. Власти, в свою очередь, назвали непонятным и неприемлемым то, что США обвинили судей в вовлеченности в "значительную коррупцию", не представив при этом никаких доказательств."Жаль, конечно, но я не собираюсь прогибаться, - сказал один из попавших под санкции судей Леван Мурусидзе. - Мой дедушка тоже не ездил в Европу, и я как-нибудь справлюсь тут".Мурусидзе, как показала практика, - крепкий орешек. Ему было комфортно и при прежней власти, когда, как говорят нынешние, суд был "одним из звеньев репрессивной машины режима" и сегодня. Сегодня Мурусидзе, со слов оппозиционеров, - руководитель клана, управляющего судебной системой страны и выполняющего политические заказы властей.Не по-партнерски!Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили оценил введенные против судей санкции как "очень плохое решение, принятое в очень плохое время". Что бы ни было основанием или целью решения Госдепа США, оно способствовало углублению поляризации, разжиганию радикализма в Грузии и поколебало перспективы получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В правовом государстве, когда нет доказательств и решения суда, человека нельзя называть коррумпированным и навешивать на него ярлыки, сказал Папуашвили и добавил, что персональные нападки на судей со стороны страны-партнера разочаровывают. Тогда как Грузия за 30 лет независимости была добросовестным и лучшим партнером для США в регионе.Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям>>Сложившуюся ситуацию Папуашвили и посол США обсуждали в пятницу в течение двух часов, но в результате каждый остался при своем мнении.Для Дегнан введение санкций против грузинских судей – это очень позитивный шаг. А именно это возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.Что касается обвинения грузинских судей в коррупции, по словам посла США, оно основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", - сказала глава американской дипмиссии.Прибрать суд к рукамВозмущенные решением Госдепа США члены Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, который оказался единственным из высшего руководства страны, не прокомментировавшим последние события.Попавшие под санкции бывший и действующие судьи в один голос начали говорить, что целью решения Госдепа США была их дискредитация и подчинение себе грузинского суд.Судья Мурусидзе, к примеру, прямым текстом заявил, что представители посольства США указывали членам Высшего совета юстиции, проводить конференцию судей или нет, кого назначать членом Совета. По его словам, на дискредитацию судей "всегда тратились деньги посольства США".За заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена стоят коррупционные процессы, сказал в свою очередь лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, тот, кто дал Блинкену на подпись документ о введении санкций против грузинских судей, совершил не только ошибку, но и преступление.США пытаются подчинить себе грузинский суд – судья Мурусидзе о санкциях против него>>Кобахидзе подчеркнул, что грузинский суд не первый раз становится объектом нападок со стороны "иностранных агентов и их хозяев". "Они не смотрят на Грузию как на государство и не признают нашу государственность", - сказал Кобахидзе.Пиком цинизма назвало действия Госдепа США общественное движение "Сила народа", основанное группой депутатов от парламентского большинства.Как утверждает "Сила народа", у США уже около 20 агентов среди грузинских судей и работа над рекрутированием новых агентов продолжается. Судьям предлагают поездки в США, участие в тренингах и других мероприятиях и т. д."Силу народа" основали депутаты, которые, как они сами объяснили, покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно говорить все, что посчитают нужным. Именно они были авторами скандального законопроекта "Об агентах иностранного влияния", целью которого было обязать финансируемые из-за рубежа СМИ и неправительственные организации обнародовать источники своих доходов.Оппозиционные СМИ, НПО, президент и общественные деятели, представители Евросоюза, Совета Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии резко раскритиковали инициативу.В Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. В итоге власти приняли решение провалить законопроект, заявив при этом, что весь этот процесс стал лучшей люстрацией агентов.Оппозиция ликует"Это четкий сигнал", "Это окончательный вердикт", "корабль "Грузинской мечты" тонет" - так ведущие оппозиционные партии оценили американские санкции против грузинских судей."Грузинская мечта" полностью исчерпала мандат доверия Вашингтона и Брюсселя, заявила партия "Лело для Грузии".По словам председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, решение Госдепа США – "это яркое подтверждение того, что в Грузии клановый, коррумпированный суд и немедленно должны быть освобождены все политические заключенные". Таковым оппозиционеры в первую очередь называют основателя "Нацдвижения", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство права, ждет персональная ответственность, отметил, в свою очередь, экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария."Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>При этом он подчеркнул, что главное сейчас – не навредить перспективам Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.Между тем оппозиционные депутаты парламента объявили о планах создать следственную комиссию для изучения коррупционных и других нарушений в судебной системе. В понедельник они планируют обратиться к президенту, чтобы она созвала внеочередное заседание парламента.Речь идет об утверждении инициированного еще в июне 2022 года проекта постановления. При этом председатель парламента заявил, что лично умолял оппозицию вынести этот вопрос на голосование, но они до сих пор этого не сделали.Радоваться нечему, но и обижаться не стоитПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили предпочла выждать паузу и сделать заявление лишь спустя два дня, когда санкции США против грузинских судей прокомментируют все желающие.По ее словам, сейчас не время записывать себе политические баллы или оправдываться, нужно исправлять имидж страны. "Если мы не хотим жертвовать страной ради четырех человек, нужны действенные шаги", – отметила Зурабишвили.В качестве примера дальнейших действий она назвала пересмотр состава Высшего совета юстиции, избрание несудебных его членов и начало полного расследования.Президент выразила опасение, что решение США может быть воспринято в Европе как негативный сигнал. По ее словам, нужно поспешить с проведением судебной реформы, чтобы страна и на этот раз не осталась без статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.P. s. Спустя два дня аплодисментов оппозиции и НПО, с одной стороны, и возмущений судей и представителей правящей партии Грузии, с другой, американская сторона дала пояснение: против грузинских судей ввели не санкции, а лишь ограничения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, политика, грузия, сша, европа, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, высший совет юстиции, единое нацдвижение, евросоюз