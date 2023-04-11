https://sputnik-georgia.ru/20230411/advokaty-saakashvili-napravili-isk-v-espch-dlya-ego-osvobozhdeniya-276640033.html

Адвокаты Саакашвили направили иск в ЕСПЧ для его освобождения

Адвокаты Саакашвили направили иск в ЕСПЧ для его освобождения

Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T21:27+0400

2023-04-11T21:27+0400

2023-04-11T21:27+0400

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еспч

тбилисский городской суд

михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Адвокаты осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от его имени обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ суда освободить или отсрочить наказание для него, написал адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. "В Страсбургский суд направлен документ, который в основном касается состояния здоровья Саакашвили и его лечения, чтобы можно было провести тот вид лечения, который улучшит его самочувствие", – заявил Хачапуридзе. Почему Саакашвили не вышел на свободу? Суд дал разъяснения >>По его словам, документ был отправлен с соблюдением всех законов и норм."Такого рода дела никогда не рассматривались Страсбургским судом и сложно сказать, в какие сроки оно будет рассмотрено. Не будем с этим заморачиваться, посмотрим и подождем. Мы не хотим делать особый акцент на ожиданиях. Как вы знаете, Страсбург – это прецедентный суд, и они сами опубликуют решение", – отметил Хачапуридзе.Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди", где его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. По данным консилиума Народного защитника, состояние экс-президента продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния пациента тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит с снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, еспч, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе