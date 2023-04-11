https://sputnik-georgia.ru/20230411/reshenie-ssha-po-sudyam-oslozhnit-protsess-evrointegratsii-gruzii--narodnyy-zaschitnik-276632345.html
Решение США по судьям осложнит процесс евроинтеграции Грузии – Народный защитник
Решение США по судьям осложнит процесс евроинтеграции Грузии – Народный защитник
Среди условий получения статуса страны-кандидата в ЕС – обеспечение полной независимости судебной системы 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T15:16+0400
2023-04-11T15:16+0400
2023-04-11T15:17+0400
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей еще больше осложнит процесс предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, заявил Народный защитник Леван Иоселиани. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". "С судьями, попавшими под санкции, на мой взгляд, процесс с точки зрения получения статуса кандидата в ЕС еще больше осложнится. Поэтому важно, чтобы в суде были предприняты конкретные шаги для того, чтобы рекомендация, которая дана в связи с судом, была выполнена полноценно, чтобы выполнение этих рекомендаций не оставляло вопросов", – заявил Иоселиани. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системеГрузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, леван иоселиани, сша, еврокомиссия
санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, леван иоселиани, сша, еврокомиссия
Решение США по судьям осложнит процесс евроинтеграции Грузии – Народный защитник
15:16 11.04.2023 (обновлено: 15:17 11.04.2023)
Среди условий получения статуса страны-кандидата в ЕС – обеспечение полной независимости судебной системы
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей еще больше осложнит процесс предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, заявил Народный защитник Леван Иоселиани.
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"С судьями, попавшими под санкции, на мой взгляд, процесс с точки зрения получения статуса кандидата в ЕС еще больше осложнится. Поэтому важно, чтобы в суде были предприняты конкретные шаги для того, чтобы рекомендация, которая дана в связи с судом, была выполнена полноценно, чтобы выполнение этих рекомендаций не оставляло вопросов", – заявил Иоселиани.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.
Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.
Скандал в судебной системе
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.