https://sputnik-georgia.ru/20230411/reshenie-ssha-po-sudyam-oslozhnit-protsess-evrointegratsii-gruzii--narodnyy-zaschitnik-276632345.html

Решение США по судьям осложнит процесс евроинтеграции Грузии – Народный защитник

Решение США по судьям осложнит процесс евроинтеграции Грузии – Народный защитник

Среди условий получения статуса страны-кандидата в ЕС – обеспечение полной независимости судебной системы 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T15:16+0400

2023-04-11T15:16+0400

2023-04-11T15:17+0400

санкции сша против судей грузии

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей еще больше осложнит процесс предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, заявил Народный защитник Леван Иоселиани. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". "С судьями, попавшими под санкции, на мой взгляд, процесс с точки зрения получения статуса кандидата в ЕС еще больше осложнится. Поэтому важно, чтобы в суде были предприняты конкретные шаги для того, чтобы рекомендация, которая дана в связи с судом, была выполнена полноценно, чтобы выполнение этих рекомендаций не оставляло вопросов", – заявил Иоселиани. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системеГрузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, леван иоселиани, сша, еврокомиссия