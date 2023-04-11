https://sputnik-georgia.ru/20230411/za-tri-mesyatsa-v-gruzii-vyyavili-125-faktov-nezakonnoy-rybnoy-lovli-276610719.html

За три месяца в Грузии выявили 125 фактов незаконной рыбной ловли

За три месяца в Грузии выявили 125 фактов незаконной рыбной ловли

В целом количество рыбы, добытой незаконным путем, превысил 159 килограммов 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T10:02+0400

2023-04-11T10:02+0400

2023-04-11T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Департамент по надзору за окружающей средой Грузии с января до марта включительно выявил 125 фактов незаконной рыбной ловли, из них семь содержат признаки уголовного преступления, сообщает на странице департамента в соцсети. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Больше всего фактов выявили в Имерети (46 фактов), Мцхета-Мтианети (20), Самегрело - Земо Сванети (14), Шида Картли (11), Самцхе-Джавахети (11), Квемо Картли (9) и Кахети (5). Пять фактов выявлено сотрудниками конвенционного управления защиты Черного моря. В столице за этот период выявили четыре факта незаконной рыбной ловли. Подводные фермы для выращивания рыб и морепродуктов появятся в трех регионах Грузии >>В целом количество рыбы, добытой незаконным путем, превысил 159 килограммов. В большинстве случаев браконьеры использовали такие средства для рыбной ловли, как рыболовная приманка, электрошокер, изготовленные в кустарных условиях взрывные вещества. В рамках превентивных мероприятий, из Тбилисского моря и Жинвальского водохранилища изъяты незаконные рыболовные приманки. В Мцхета-Мтианети и Шида Картли изъяли около 850 покрышек, которые используются для незаконной ловли рыбы. Грузия планирует развить аквакультуру в черноморском регионе >>В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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