https://sputnik-georgia.ru/20230412/na-perevale-rikoti-snimayut-ogranicheniya-dlya-transporta-276659503.html
На перевале Рикоти снимают ограничения для транспорта
На перевале Рикоти снимают ограничения для транспорта
Из-за камнепада временно было запрещено движение всех видов автотранспорта 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T14:02+0400
2023-04-12T14:02+0400
2023-04-12T14:07+0400
грузия
новости
рикотский перевал
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перевал Рикоти откроется для большегрузов в среду, а для легковых автомобилей – с 13 апреля, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По информации департамента, из-за камнепада, образовавшегося накануне вблизи 147-го километра (на участке Чуматлети-Хеви) международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, всю ночь велись работы по очистке дороги и расширению проезжей части. "В результате проведенных работ во второй половине дня будет восстановлено движение на 114-194 км участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) только для грузового транспорта", – говорится в сообщении. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале>>В связи с тем, что 11 апреля не удалось пропустить грузовой транспорт по установленному режиму, 12 апреля по участку Рикоти будут проезжать только грузовые автомобили в течение всего дня и ночи. С 12 апреля легковушки снова смогут двигаться в направлении Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Уже с 07:00 13 апреля движение на участке Рикоти будет восстановлено по установленному особому режиму, а именно: - с 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта. - с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. На перевале был установлен спецрежим для автомобилей. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов.Рикотский перевалДорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.Ситуация на перевале Рикоти – работают специалисты, установлен спецрежим для автомобилей>>Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
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грузия, новости, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
На перевале Рикоти снимают ограничения для транспорта
14:02 12.04.2023 (обновлено: 14:07 12.04.2023)
Из-за камнепада временно было запрещено движение всех видов автотранспорта
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перевал Рикоти откроется для большегрузов в среду, а для легковых автомобилей – с 13 апреля, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
По информации департамента,
из-за камнепада, образовавшегося накануне вблизи 147-го километра (на участке Чуматлети-Хеви) международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, всю ночь велись работы по очистке дороги и расширению проезжей части.
"В результате проведенных работ во второй половине дня будет восстановлено движение на 114-194 км участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) только для грузового транспорта", – говорится в сообщении.
В связи с тем, что 11 апреля не удалось пропустить грузовой транспорт по установленному режиму, 12 апреля по участку Рикоти будут проезжать только грузовые автомобили в течение всего дня и ночи.
С 12 апреля легковушки снова смогут двигаться в направлении Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Уже с 07:00 13 апреля движение на участке Рикоти будет восстановлено по установленному особому режиму, а именно:
- с 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта.
- с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. На перевале был установлен спецрежим для автомобилей. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.