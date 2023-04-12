https://sputnik-georgia.ru/20230412/v-gruzii-voditeli-gotovy-platit-shtrafy-i-ne-prokhodit-tekhosmotr--smi-276673899.html

В Грузии водители готовы платить штрафы и не проходить техосмотр – СМИ

В Грузии водители готовы платить штрафы и не проходить техосмотр – СМИ

В Союзе центров техинспектирования считают, что ситуация исправится после увеличения штрафов 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T21:37+0400

2023-04-12T21:37+0400

2023-04-12T21:37+0400

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техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Часть автобусов и микроавтобусов в Грузии ни разу не проходили техосмотр с начала реформы, говорится в исследовании, проведенном Союзом центров техинспектирования, сообщает "Бизнес-партнер". На сегодняшний день штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. На выплату штрафа дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Как пояснил Шиолашвили, большинство водителей вместо прохождения техосмотра предпочитает выплачивать штраф. По его словам, с июня, когда будут увеличены штрафы за нарушение правил техосмотра, текущая ситуация относительно улучшится. В Грузии увеличивают штрафы за отсутствие техосмотра>>Согласно принятым поправкам, в случае выявления нарушения во второй раз в течение 30 дней автовладелец будет оштрафован на 150 лари (2,5274 GEL/$1), при следующем нарушении в течение 30 дней – на 300 лари, а еще одно нарушение обойдется уже в 500 лари. Для юридических лиц штрафы составят 300, 500 и 700 лари соответственно. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. В 2022 году было зафиксировано 801 255 подобных нарушений. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. С 4 июня 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, которые касаются штрафов за управление транспортным средством без технического осмотра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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