https://sputnik-georgia.ru/20230412/velikiy-chetverg-2023-pochemu-strastnoy-chetverg-nazyvayut-chistym-276655798.html

Великий четверг 2023: почему Страстной четверг называют Чистым?

Великий четверг 2023: почему Страстной четверг называют Чистым?

В Великий четверг Страстной седмицы верующие начинают готовиться к празднику Пасхи, который православные в 2023 году празднуют 16 апреля 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T13:00+0400

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справки

религия

пасха 2023

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Почему Великий четверг называют Чистым: о традициях последнего четверга перед Пасхой читайте в Sputnik Грузия Почему четверг называют Чистым? Великий четверг прозвали Чистым в народе, поскольку верующие на "главной литургии года", на которой вспоминают Тайную Вечерю, по традиции стараются причаститься. Отдав дань уважения церкви и очистив душу, верующие начинают готовиться к празднику Пасхи. По православной традиции в Чистый четверг Страстной недели принято искупаться до восхода солнца, чтобы символично смыть с себя все грехи, накопившиеся за год. Затем верующие идут в церковь исповедаться и причаститься. По традиции из храма несут домой зажженную свечу, чтобы жилище защитить от пожаров, а семью – от болезней. Великий или Страстной четверг 2023: церковные традиции>>В Чистый четверг по традиции стирают и делают в доме генеральную уборку. Хозяйки стараются завершить все хозяйственные дела в этот день, так как в Страстную пятницу и Великую субботу убирать и стирать нельзя. Позаботиться о пасхальном угощении нужно также в Чистый четверг – покрасить яйца, выпечь куличи и сделать творожную пасху. В Грузии по традиции яйца красят в Великую пятницу, до захода солнца. В старину Чистый четверг считался днем пивоварения – пиво по традиции варили на целую неделю вперед. Грузинская традиция В Грузии в ночь на Великий четверг Страстной седмицы по традиции отмечают "Чиакоконоба" – это древний языческий праздник, подобный славянской ночи Ивана Купала. Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба>>В Великую среду, как только стемнеет, по всей стране разжигают большие костры и прыгают через них, чтобы очиститься, как они считают, от злых духов. Грузинская православная церковь считает "Чиакоконоба" проявлением язычества – огнепоклонства – и выступает против его празднования. Однако люди по традиции продолжают каждый год разжигать костры и прыгать через них. Большую радость эта древняя традиция приносит детям. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , пасха 2023