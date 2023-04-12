https://sputnik-georgia.ru/20230412/zachem-gruzii-evrosoyuz-276653228.html

Зачем Грузии Евросоюз?

Зачем Грузии Евросоюз?

Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке продолжает рассказывать о планах... 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T11:12+0400

2023-04-12T11:12+0400

2023-04-12T11:51+0400

грузия

политика

аналитика

европа

арно хидирбегишвили

еврокомиссия

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В прошлой колонке я рассказывал о том, как глава американского дипкорпуса в Грузии, выдавая себя за этакого "голубя мира", подбивала руководство Грузии открыть "второй фронт" против России. Сегодня поговорим о том, зачем Грузии Евросоюз? Напомню читателю слова "западных партнёров" Грузии, которые специально повторили миллион раз, чтобы мы к ним привыкли (надежнее всего спрятанное всегда лежит на виду!), чтобы никому и в голову не пришло поглубже задуматься об их смысле. Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну>>Итак, "деполяризация" на самом деле означает, что если грузинское общество разделено на два непримиримых лагеря, чем нас укоряют ежедневно, то значит одна половина недовольна гегемонией США и их европейских вассалов, и если последние действительно хотят, чтобы грузины примирились, то они, то есть США и их европейские вассалы, должны уйти из Грузии, как, к примеру, убрались из Афганистана. Есть и другой выход: из Грузии должна уйти одна из двух поляризованных частей грузинского общества, никак иначе "деполяризация" никак не получится. Но лучше, конечно, чтобы убрались США и их европейские вассалы, потому что в 2-миллионной Грузии грузины, хоть и агенты западного влияния, могут когда-нибудь одуматься… Вопрос: какая часть грузинского общества должная уехать в эмиграцию, или просто замолчать – прозападная или пророссийская? Ответ: конечно же, меньшинство должно смириться с волей большинства. Исходя из того, в какой пропорции представлены народные избранники в Парламенте Грузии и что парламентское меньшинство называет парламентское большинство пророссийским, то, значит, прозападные должны или замолчать, или уехать в эмиграцию на Запад. Но, повторяю, лучше, чтобы двухмиллионную Грузию покинули не грузины, пусть и иностранные агенты, а США и их западные вассалы. Еще один секрет полишинеля: почему это США так заинтересованы, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС, о чем ежедневно повторяет американский посол? Почему для этого США "помогают" Грузии выполнить поставленные перед ней Еврокомиссией 12 условий, среди которых – "деполяризация" и "деолигархизация"? Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023>>Дело в том, что, спровоцировав войну на Украине и заставив Европу принимать в ней участие – посылать Киеву оружие и присоединиться к антироссийским экономическим санкциям – США разрушили европейскую экономику, лишив Европу дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогих американских. Поэтому США хотят видеть Грузию среди терпящих бедствие стран Европы – среди своих европейских вассалов, чтобы Грузия не стала полномасштабным партнёром России, соответственно, чтобы грузинская экономика не расцвела. Ведь тогда она станет независимой от американской "помощи" – подачек, к которым Грузию, как к наркотику, приучили за последние 30 лет. А кто является кратчайшим "мостом" к полноценному экономическому партнёрству Грузии и России? Правильно, миллиардер Бидзина Иванишвили, долгое время успешно занимавшийся бизнесом в России. Вот поэтому и хотят "разрушить этот мост" – вынудить Иванишвили покинуть Грузию, в этом и заключается смысл "деолигархизации". И самое главное: Евросоюз вместо того, чтобы сегодня ставить Грузии 12 условий и шантажировать её предоставлением/не предоставлением статуса кандидата, должен просить Грузию вступить в свои ряды, причем сразу членом, а не кандидатом. Потому что будущее Евросоюза зависит от Грузии: - Грузия – ключевая страна на маршруте единственного, минуя Россию, "Среднего коридора", транзитом через который грузы из Китая, Казахстана, Азербайджана и других стран Азии будут поступать в Европу; - Грузия – страна, через которую кабель из Азербайджана, по дну Черного моря, будет поставлять Европе возобновляемую энергию, что станет единственной гарантией её энергетической безопасности. И это всего лишь две причины, по которым Европа заинтересована иметь Грузию в Евросоюзе. Но европейцы это от грузин нагло скрывают, да ещё заставляют их упрашивать…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, политика, аналитика, европа, арно хидирбегишвили, еврокомиссия