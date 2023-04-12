https://sputnik-georgia.ru/20230412/zachem-gruzii-evrosoyuz-276653228.html
Зачем Грузии Евросоюз?
Зачем Грузии Евросоюз?
Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке продолжает рассказывать о планах... 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T11:12+0400
2023-04-12T11:12+0400
2023-04-12T11:51+0400
грузия
политика
аналитика
европа
арно хидирбегишвили
еврокомиссия
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В прошлой колонке я рассказывал о том, как глава американского дипкорпуса в Грузии, выдавая себя за этакого "голубя мира", подбивала руководство Грузии открыть "второй фронт" против России. Сегодня поговорим о том, зачем Грузии Евросоюз? Напомню читателю слова "западных партнёров" Грузии, которые специально повторили миллион раз, чтобы мы к ним привыкли (надежнее всего спрятанное всегда лежит на виду!), чтобы никому и в голову не пришло поглубже задуматься об их смысле. Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну>>Итак, "деполяризация" на самом деле означает, что если грузинское общество разделено на два непримиримых лагеря, чем нас укоряют ежедневно, то значит одна половина недовольна гегемонией США и их европейских вассалов, и если последние действительно хотят, чтобы грузины примирились, то они, то есть США и их европейские вассалы, должны уйти из Грузии, как, к примеру, убрались из Афганистана. Есть и другой выход: из Грузии должна уйти одна из двух поляризованных частей грузинского общества, никак иначе "деполяризация" никак не получится. Но лучше, конечно, чтобы убрались США и их европейские вассалы, потому что в 2-миллионной Грузии грузины, хоть и агенты западного влияния, могут когда-нибудь одуматься… Вопрос: какая часть грузинского общества должная уехать в эмиграцию, или просто замолчать – прозападная или пророссийская? Ответ: конечно же, меньшинство должно смириться с волей большинства. Исходя из того, в какой пропорции представлены народные избранники в Парламенте Грузии и что парламентское меньшинство называет парламентское большинство пророссийским, то, значит, прозападные должны или замолчать, или уехать в эмиграцию на Запад. Но, повторяю, лучше, чтобы двухмиллионную Грузию покинули не грузины, пусть и иностранные агенты, а США и их западные вассалы. Еще один секрет полишинеля: почему это США так заинтересованы, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС, о чем ежедневно повторяет американский посол? Почему для этого США "помогают" Грузии выполнить поставленные перед ней Еврокомиссией 12 условий, среди которых – "деполяризация" и "деолигархизация"? Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023>>Дело в том, что, спровоцировав войну на Украине и заставив Европу принимать в ней участие – посылать Киеву оружие и присоединиться к антироссийским экономическим санкциям – США разрушили европейскую экономику, лишив Европу дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогих американских. Поэтому США хотят видеть Грузию среди терпящих бедствие стран Европы – среди своих европейских вассалов, чтобы Грузия не стала полномасштабным партнёром России, соответственно, чтобы грузинская экономика не расцвела. Ведь тогда она станет независимой от американской "помощи" – подачек, к которым Грузию, как к наркотику, приучили за последние 30 лет. А кто является кратчайшим "мостом" к полноценному экономическому партнёрству Грузии и России? Правильно, миллиардер Бидзина Иванишвили, долгое время успешно занимавшийся бизнесом в России. Вот поэтому и хотят "разрушить этот мост" – вынудить Иванишвили покинуть Грузию, в этом и заключается смысл "деолигархизации". И самое главное: Евросоюз вместо того, чтобы сегодня ставить Грузии 12 условий и шантажировать её предоставлением/не предоставлением статуса кандидата, должен просить Грузию вступить в свои ряды, причем сразу членом, а не кандидатом. Потому что будущее Евросоюза зависит от Грузии: - Грузия – ключевая страна на маршруте единственного, минуя Россию, "Среднего коридора", транзитом через который грузы из Китая, Казахстана, Азербайджана и других стран Азии будут поступать в Европу; - Грузия – страна, через которую кабель из Азербайджана, по дну Черного моря, будет поставлять Европе возобновляемую энергию, что станет единственной гарантией её энергетической безопасности. И это всего лишь две причины, по которым Европа заинтересована иметь Грузию в Евросоюзе. Но европейцы это от грузин нагло скрывают, да ещё заставляют их упрашивать…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
европа
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Арно Хидирбегишвили
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Арно Хидирбегишвили
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MIA „Rosiya Segodnya“
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
грузия, политика, аналитика, европа, арно хидирбегишвили, еврокомиссия
грузия, политика, аналитика, европа, арно хидирбегишвили, еврокомиссия
Зачем Грузии Евросоюз?
11:12 12.04.2023 (обновлено: 11:51 12.04.2023)
Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке продолжает рассказывать о планах Запада на Грузию. И планы эти не совсем оптимистичные…
В прошлой колонке
я рассказывал о том, как глава американского дипкорпуса в Грузии, выдавая себя за этакого "голубя мира", подбивала руководство Грузии открыть "второй фронт" против России. Сегодня поговорим о том, зачем Грузии Евросоюз?
Напомню читателю слова "западных партнёров" Грузии, которые специально повторили миллион раз, чтобы мы к ним привыкли (надежнее всего спрятанное всегда лежит на виду!), чтобы никому и в голову не пришло поглубже задуматься об их смысле.
Итак, "деполяризация" на самом деле означает, что если грузинское общество разделено на два непримиримых лагеря, чем нас укоряют ежедневно, то значит одна половина недовольна гегемонией США и их европейских вассалов, и если последние действительно хотят, чтобы грузины примирились, то они, то есть США и их европейские вассалы, должны уйти из Грузии, как, к примеру, убрались из Афганистана. Есть и другой выход: из Грузии должна уйти одна из двух поляризованных частей грузинского общества, никак иначе "деполяризация" никак не получится. Но лучше, конечно, чтобы убрались США и их европейские вассалы, потому что в 2-миллионной Грузии грузины, хоть и агенты западного влияния, могут когда-нибудь одуматься…
Вопрос: какая часть грузинского общества должная уехать в эмиграцию, или просто замолчать – прозападная или пророссийская?
Ответ: конечно же, меньшинство должно смириться с волей большинства. Исходя из того, в какой пропорции представлены народные избранники в Парламенте Грузии и что парламентское меньшинство называет парламентское большинство пророссийским, то, значит, прозападные должны или замолчать, или уехать в эмиграцию на Запад. Но, повторяю, лучше, чтобы двухмиллионную Грузию покинули не грузины, пусть и иностранные агенты, а США и их западные вассалы.
Еще один секрет полишинеля: почему это США так заинтересованы, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС, о чем ежедневно повторяет американский посол? Почему для этого США "помогают" Грузии выполнить поставленные перед ней Еврокомиссией 12 условий, среди которых – "деполяризация" и "деолигархизация"?
Дело в том, что, спровоцировав войну на Украине и заставив Европу принимать в ней участие – посылать Киеву оружие и присоединиться к антироссийским экономическим санкциям – США разрушили европейскую экономику, лишив Европу дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогих американских. Поэтому США хотят видеть Грузию среди терпящих бедствие стран Европы – среди своих европейских вассалов, чтобы Грузия не стала полномасштабным партнёром России, соответственно, чтобы грузинская экономика не расцвела. Ведь тогда она станет независимой от американской "помощи" – подачек, к которым Грузию, как к наркотику, приучили за последние 30 лет.
А кто является кратчайшим "мостом" к полноценному экономическому партнёрству Грузии и России? Правильно, миллиардер Бидзина Иванишвили, долгое время успешно занимавшийся бизнесом в России. Вот поэтому и хотят "разрушить этот мост" – вынудить Иванишвили покинуть Грузию, в этом и заключается смысл "деолигархизации".
И самое главное: Евросоюз вместо того, чтобы сегодня ставить Грузии 12 условий и шантажировать её предоставлением/не предоставлением статуса кандидата, должен просить Грузию вступить в свои ряды, причем сразу членом, а не кандидатом. Потому что будущее Евросоюза зависит от Грузии:
- Грузия – ключевая страна на маршруте единственного, минуя Россию, "Среднего коридора", транзитом через который грузы из Китая, Казахстана, Азербайджана и других стран Азии будут поступать в Европу;
- Грузия – страна, через которую кабель из Азербайджана, по дну Черного моря, будет поставлять Европе возобновляемую энергию, что станет единственной гарантией её энергетической безопасности.
И это всего лишь две причины, по которым Европа заинтересована иметь Грузию в Евросоюзе. Но европейцы это от грузин нагло скрывают, да ещё заставляют их упрашивать…
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.