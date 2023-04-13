https://sputnik-georgia.ru/20230413/grazhdane-gruzii-ne-zasluzhivayut-takogo--spiker-parlamenta-o-reshenii-ssha-po-sudyam-276706571.html

Обвинения США похожи на викторину - Папуашвили о санкциях против судей в Грузии

Обвинения США похожи на викторину - Папуашвили о санкциях против судей в Грузии

Власти США приняли решение о введении визовых ограничений, основываясь на информации из открытых источников 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T16:37+0400

2023-04-13T16:37+0400

2023-04-13T18:16+0400

санкции сша против судей грузии

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госдепартамент сша

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Атака на грузинских судей и обвинения в коррумпированности без доказательств неприемлемы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя визовые ограничения США. Пятого апреля Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам главы законодательного органа страны, граждане Грузии не заслуживают подобного отношения от стратегического партнера. "Когда дружественная страна выдвигает такие серьезные обвинения против наших граждан, а наш стратегический партнер не считает обязанным представлять доказательства гражданам Грузии, граждане Грузии не заслуживают такого отношения со стороны своих партнеров", – отметил Папуашвили.Как отметил спикер парламента, речь идет об открытых источниках, на которые ссылаются США, соответственно, можно предположить, что они опирались на определенные вопросы, озвученные в СМИ. Можно предположить и взять за отправную точку тот период, когда эти люди начали работать в судебной системе, отметил спикер. "Это может быть 10-15-20-летний период. Мы не можем изучать альманахи за 20-летний период", – отметил Папуашвили. Грузинский народ добросовестно демонстрировал свое партнерство народу США, в том числе в горячих точках, подчеркнул он. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>Грузия потеряли более 30 грузинских солдат в Ираке и Афганистане, более 20 тысяч грузинских солдат участвовали в различных горячих точках, более 300 были ранены, сообщил спикер."Я думаю, когда грузинские и американские солдаты сражались плечом к плечу в одном окопе, это партнерство заслуживает того, чтобы не ставить нас в ситуацию викторины и отгадывания ребус", – сказал Шалва Папуашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системеГрузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, грузинская мечта, шалва папуашвили, госдепартамент сша