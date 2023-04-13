https://sputnik-georgia.ru/20230413/grazhdane-gruzii-ne-zasluzhivayut-takogo--spiker-parlamenta-o-reshenii-ssha-po-sudyam-276706571.html
Обвинения США похожи на викторину - Папуашвили о санкциях против судей в Грузии
Обвинения США похожи на викторину - Папуашвили о санкциях против судей в Грузии
Власти США приняли решение о введении визовых ограничений, основываясь на информации из открытых источников 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T16:37+0400
2023-04-13T16:37+0400
2023-04-13T18:16+0400
санкции сша против судей грузии
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госдепартамент сша
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Атака на грузинских судей и обвинения в коррумпированности без доказательств неприемлемы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя визовые ограничения США. Пятого апреля Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам главы законодательного органа страны, граждане Грузии не заслуживают подобного отношения от стратегического партнера. "Когда дружественная страна выдвигает такие серьезные обвинения против наших граждан, а наш стратегический партнер не считает обязанным представлять доказательства гражданам Грузии, граждане Грузии не заслуживают такого отношения со стороны своих партнеров", – отметил Папуашвили.Как отметил спикер парламента, речь идет об открытых источниках, на которые ссылаются США, соответственно, можно предположить, что они опирались на определенные вопросы, озвученные в СМИ. Можно предположить и взять за отправную точку тот период, когда эти люди начали работать в судебной системе, отметил спикер. "Это может быть 10-15-20-летний период. Мы не можем изучать альманахи за 20-летний период", – отметил Папуашвили. Грузинский народ добросовестно демонстрировал свое партнерство народу США, в том числе в горячих точках, подчеркнул он. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>Грузия потеряли более 30 грузинских солдат в Ираке и Афганистане, более 20 тысяч грузинских солдат участвовали в различных горячих точках, более 300 были ранены, сообщил спикер."Я думаю, когда грузинские и американские солдаты сражались плечом к плечу в одном окопе, это партнерство заслуживает того, чтобы не ставить нас в ситуацию викторины и отгадывания ребус", – сказал Шалва Папуашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системеГрузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, грузинская мечта, шалва папуашвили, госдепартамент сша
санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, грузинская мечта, шалва папуашвили, госдепартамент сша
Обвинения США похожи на викторину - Папуашвили о санкциях против судей в Грузии
16:37 13.04.2023 (обновлено: 18:16 13.04.2023)
Власти США приняли решение о введении визовых ограничений, основываясь на информации из открытых источников
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Атака на грузинских судей и обвинения в коррумпированности без доказательств неприемлемы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя визовые ограничения США.
Пятого апреля Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Неприемлемо, когда идет личная атака на граждан Грузии, особенно на грузинских судей. Когда их стигматизируют, как коррумпированных судей, не называя ни одного факта и доказательства, что абсолютно неприемлемо", – заявил Папуашвили.
По словам главы законодательного органа страны, граждане Грузии не заслуживают подобного отношения от стратегического партнера.
"Когда дружественная страна выдвигает такие серьезные обвинения против наших граждан, а наш стратегический партнер не считает обязанным представлять доказательства гражданам Грузии, граждане Грузии не заслуживают такого отношения со стороны своих партнеров", – отметил Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, речь идет об открытых источниках, на которые ссылаются США, соответственно, можно предположить, что они опирались на определенные вопросы, озвученные в СМИ.
"Стратегическое партнерство, отношение и уважение означают, что партнер, когда называет нашего гражданина коррумпированным, то не может ставить нас в ситуацию викторины, когда приходится гадать, в чем может быть причина", – заявил Папуашвили.
Можно предположить и взять за отправную точку тот период, когда эти люди начали работать в судебной системе, отметил спикер.
"Это может быть 10-15-20-летний период. Мы не можем изучать альманахи за 20-летний период", – отметил Папуашвили.
Грузинский народ добросовестно демонстрировал свое партнерство народу США, в том числе в горячих точках, подчеркнул он.
Грузия потеряли более 30 грузинских солдат в Ираке и Афганистане, более 20 тысяч грузинских солдат участвовали в различных горячих точках, более 300 были ранены, сообщил спикер.
"Я думаю, когда грузинские и американские солдаты сражались плечом к плечу в одном окопе, это партнерство заслуживает того, чтобы не ставить нас в ситуацию викторины и отгадывания ребус", – сказал Шалва Папуашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.
Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.
Скандал в судебной системе
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.