https://sputnik-georgia.ru/20230413/gruzinskie-sudi-pod-sanktsiyami-obzhaluyut-reshenie-v-sude-ssha-276715687.html

Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США

Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США

Пока только Ираклий Шенгелия ясно зафиксировал, что собирается внести иск в соответствующий суд 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T21:54+0400

2023-04-13T21:54+0400

2023-04-13T21:55+0400

грузия

новости

политика

келли дегнан

высший совет юстиции

сша

грузинская мечта

санкции сша против судей грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250698836_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_a0f7c97ba8ec1905e7d15d56bf20709f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские судьи, которым США запретили въезд, обжалуют решение в американском суде, заявил член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи отказались ехать в США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей >> В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии