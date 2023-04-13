https://sputnik-georgia.ru/20230413/gruzinskie-sudi-pod-sanktsiyami-obzhaluyut-reshenie-v-sude-ssha-276715687.html
Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США
Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США
Пока только Ираклий Шенгелия ясно зафиксировал, что собирается внести иск в соответствующий суд 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T21:54+0400
2023-04-13T21:54+0400
2023-04-13T21:55+0400
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санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские судьи, которым США запретили въезд, обжалуют решение в американском суде, заявил член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи отказались ехать в США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей >> В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США
21:54 13.04.2023 (обновлено: 21:55 13.04.2023)
Пока только Ираклий Шенгелия ясно зафиксировал, что собирается внести иск в соответствующий суд
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские судьи, которым США запретили въезд, обжалуют решение в американском суде, заявил член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними.
"Пока только Ираклий Шенгелия ясно зафиксировал, что собирается подать иск в соответствующий суд. Так как иск надо представить в другое государство, надо детально выяснить процедуры. По моей информации, иск готовится. Также хочу сообщить, что остальные коллеги собираются обратится с аналогичным иском", – сказал Гвритишвили.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.