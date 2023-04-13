https://sputnik-georgia.ru/20230413/izucheno-i-soglasovano--direktor-dorozhnogo-departamenta-o-rikotskom-perevale-276704714.html
Изучено и согласовано – директор дорожного департамента о Рикотском перевале
Изучено и согласовано – директор дорожного департамента о Рикотском перевале
На Рикотском перевале запланировано строительство 97 мостов и 52 тоннелей, проект реализован на 73% 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T15:56+0400
2023-04-13T15:56+0400
2023-04-13T15:56+0400
грузия
новости
общество
рикотский перевал
тбилиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Информация о том, что строительство дороги на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, начато без геологических исследований, является ложью, заявил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели. О том, что сейсмическая опасность на перевале Рикоти не изучена, ранее заявила руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. В последнее время на Рикотском перевале происходят камнепады и образуются оползневые процессы. Из-за этого с 30 марта перевал периодически закрывают для транспорта. По данным Департамента автомобильных дорог, строительство на перевале Рикоти является одним из самых сложных проектов. Он включает в себя строительство до 52 км дороги, 97 мостов и 52 тоннелей. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале>>Проектное решение участка Чуматлети-Хеви и сам проект, финансируемый Всемирным банком, были подготовлены одной из самых крупных американских компаний в области дорожного строительства международного уровня Aecom. Проекты второй, третьей и четвертой секций Ricoti подготовлены итальянскими компаниями, в том числе "Aiardi", при финансировании АБР. По словам Церетели, решение о реализации проекта было принято после геологических, инженерно-геологических, геофизических, сейсмических и гидрологических исследований, проведенных на этих участках. В то же время по приглашению Азиатского банка развития и Всемирного банка приехали профильные специалисты для доработки и пересмотра проектных решений. Перевал Рикоти открылся и для легковых автомобилей>>Для проведения геологического исследования на территории пробурили скважины 250 буровыми установками, что является беспрецедентным явлением. Есть геологическая карта. Как отметил Церетели, текущие процессы характерны для горной местности. "Мы стараемся избежать любого возможного вреда и максимально обеспечить безопасность. Поэтому нам пришлось несколько раз перенаправлять движение на дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Мы осуществляем контроль 24 часа в сутки", – сказал Церетели. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рикотский перевал, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, рикотский перевал, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Изучено и согласовано – директор дорожного департамента о Рикотском перевале
На Рикотском перевале запланировано строительство 97 мостов и 52 тоннелей, проект реализован на 73%
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Информация о том, что строительство дороги на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, начато без геологических исследований, является ложью, заявил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели.
О том, что сейсмическая опасность на перевале Рикоти не изучена, ранее заявила руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. В последнее время на Рикотском перевале происходят камнепады и образуются оползневые процессы. Из-за этого с 30 марта перевал периодически закрывают для транспорта.
"Это полная ложь, будто бы строительство Рикотского проекта началось без геологических исследований, это вводит население в заблуждение и в какой-то мере дискредитирует Рикотский проект," – сказал Церетели.
По данным Департамента автомобильных дорог, строительство на перевале Рикоти является одним из самых сложных проектов. Он включает в себя строительство до 52 км дороги, 97 мостов и 52 тоннелей.
Проектное решение участка Чуматлети-Хеви и сам проект, финансируемый Всемирным банком, были подготовлены одной из самых крупных американских компаний в области дорожного строительства международного уровня Aecom.
"Проект финансируется Азиатским банком развития и Всемирным банком, и все процессы, включая закупку проекта, работы и надзор, все шаги, все детали согласованы с этими организациями и находятся под их контролем", – сказал Церетели.
Проекты второй, третьей и четвертой секций Ricoti подготовлены итальянскими компаниями, в том числе "Aiardi", при финансировании АБР.
По словам Церетели, решение о реализации проекта было принято после геологических, инженерно-геологических, геофизических, сейсмических и гидрологических исследований, проведенных на этих участках. В то же время по приглашению Азиатского банка развития и Всемирного банка приехали профильные специалисты для доработки и пересмотра проектных решений.
Для проведения геологического исследования на территории пробурили скважины 250 буровыми установками, что является беспрецедентным явлением. Есть геологическая карта.
Как отметил Церетели, текущие процессы характерны для горной местности.
"Мы стараемся избежать любого возможного вреда и максимально обеспечить безопасность. Поэтому нам пришлось несколько раз перенаправлять движение на дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Мы осуществляем контроль 24 часа в сутки", – сказал Церетели.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.