https://sputnik-georgia.ru/20230413/pereval-rikoti-otkrylsya-i-dlya-legkovykh-avtomobiley-276694696.html

Перевал Рикоти открылся и для легковых автомобилей

Перевал Рикоти открылся и для легковых автомобилей

Накануне ограничения были сняты для большегрузов, из-за установленного спецрежима они могут передвигаться по ночам 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T10:55+0400

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перевал Рикоти c 7 утра открыт и для легковых автомобилей, накануне движение было открыто только для большегрузов, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Запрет на передвижение транспорта был введен 11 апреля из-за камнепада, образовавшегося вблизи 147-го километра (на участке Чуматлети-Хеви) международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Движение на участке Рикоти восстановлено по указанному особому режиму, а именно:- с 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта;- с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.Перевал Рикоти открылся для грузовиков>>Что касается альтернативной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, то движение легкового автотранспорта на данном участке свободное в течение суток. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом – днем пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью грузовики.Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале>>Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, рикотский перевал