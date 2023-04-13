https://sputnik-georgia.ru/20230413/poymali-s-polichnym---grazhdan-gruzii-deportiruyut-iz-ispanii-za-popytku-krazhi-276715216.html

Поймали с поличным – граждан Грузии депортируют из Испании за попытку кражи

Поймали с поличным – граждан Грузии депортируют из Испании за попытку кражи

Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Четверым гражданам Грузии грозит депортация из Испании за попытку кражи в одной из квартир в городе Делисьяс, сообщают местные СМИ. Согласно информации СМИ, граждан Грузии задержали 9 апреля. Суд в ускоренном порядке постановил депортировать всех четверых и запретил въезд в страну на восемь лет. Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год. Международная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии >>Задержанные на суде признали свою вину. Им не удалось ничего забрать из квартиры, так как хозяин услышал шум и сам вызвал полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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