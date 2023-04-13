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Поймали с поличным – граждан Грузии депортируют из Испании за попытку кражи
Поймали с поличным – граждан Грузии депортируют из Испании за попытку кражи
Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T21:09+0400
2023-04-13T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Четверым гражданам Грузии грозит депортация из Испании за попытку кражи в одной из квартир в городе Делисьяс, сообщают местные СМИ. Согласно информации СМИ, граждан Грузии задержали 9 апреля. Суд в ускоренном порядке постановил депортировать всех четверых и запретил въезд в страну на восемь лет. Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год. Международная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии >>Задержанные на суде признали свою вину. Им не удалось ничего забрать из квартиры, так как хозяин услышал шум и сам вызвал полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, испания
Поймали с поличным – граждан Грузии депортируют из Испании за попытку кражи
21:09 13.04.2023 (обновлено: 21:50 13.04.2023)
Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Четверым гражданам Грузии грозит депортация из Испании за попытку кражи в одной из квартир в городе Делисьяс, сообщают местные СМИ.
Согласно информации СМИ,
граждан Грузии задержали 9 апреля. Суд в ускоренном порядке постановил депортировать всех четверых и запретил въезд в страну на восемь лет.
Задержанным дали две недели на то, чтобы покинуть Испанию, в противном случае им грозит тюремное заключение сроком на год.
Задержанные на суде признали свою вину. Им не удалось ничего забрать из квартиры, так как хозяин услышал шум и сам вызвал полицию.