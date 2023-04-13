https://sputnik-georgia.ru/20230413/prezident-gruzii-ne-vystupit-v-evroparlamente--vizit-v-strasburg-otlozhen-276710822.html

Президент Грузии не выступит в Европарламенте – визит в Страсбург отложен

Президент Грузии не выступит в Европарламенте – визит в Страсбург отложен

В последний раз глава грузинского государства выступал перед европейскими депутатами в 2010 году 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T18:01+0400

2023-04-13T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Отложен запланированный на 18 апреля визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Страсбург, сообщила пресс-служба администрации главы грузинского государства. О конкретных причинах не сообщается. Ранее 31 марта во время своего ежегодного выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте. Как отметила президент, в последний раз глава грузинского государства выступал перед европейскими депутатами в 2010 году (на то время президентом Грузии был Михаил Саакашвили). Президент Грузии: надо исправлять имидж страны >>По словам президента, ее выступление в Европарламенте будет непростое, но "это необходимо, чтобы Европа поняла и услышала то, что хочет сказать наш народ". Как отметила президент, она решила активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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