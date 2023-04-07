https://sputnik-georgia.ru/20230407/sanktsii-ili-ogranicheniya--posol-ssha-utochnila-reshenie-po-gruzinskim-sudyam-276539129.html

Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям

Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям

Решение США основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников, заявил спикер парламента Грузии 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T20:16+0400

2023-04-07T20:16+0400

2023-04-07T20:16+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан на встрече с главой парламента Шалвой Папуашвили пояснила, что в отношении четверых грузинских судей были введены визовые ограничения, а не санкции. США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. По словам главы грузинского законодательного органа, на встрече с американским дипломатом речь также шла о тех доказательствах, которые стояли за принятием указанного решения. "Посол повторила то, что мы слышали публично: решение основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников. Никакой дополнительной информации, похоже, не существует", – подчеркнул Папуашвили. Что касается самого решения, спикер парламента отметил, что так партнеры себя не ведут. "Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей >>"Правда, само решение касается только визовых ограничений, но абсолютно недопустима персональная атака на людей, граждан Грузии, грузинских судей, навешивание на них ярлыков коррумпированных судей. Партнеры так себя не – отметил Папуашвили. Между тем ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. "Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. При власти "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе получил бессрочное назначение на пост судьи. Оппозиция и НПО утверждают, что он управляет "судебным кланом", который якобы выполняет задания правящей партии. Михаила Чинчаладзе оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. Осужденный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. Ираклия Шенгелия оппозиция обвинила в непотизме. основанием стало то, что супруга, сестра и племянница Шенгелия начали работать в судебной системе после его назначения. Кроме того, Шенгелия, будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, шалва папуашвили, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии