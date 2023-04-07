https://sputnik-georgia.ru/20230407/sanktsii-ili-ogranicheniya--posol-ssha-utochnila-reshenie-po-gruzinskim-sudyam-276539129.html
Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям
Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям
Решение США основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников, заявил спикер парламента Грузии 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T20:16+0400
2023-04-07T20:16+0400
2023-04-07T20:16+0400
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новости
сша
шалва папуашвили
грузинская мечта
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан на встрече с главой парламента Шалвой Папуашвили пояснила, что в отношении четверых грузинских судей были введены визовые ограничения, а не санкции. США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. По словам главы грузинского законодательного органа, на встрече с американским дипломатом речь также шла о тех доказательствах, которые стояли за принятием указанного решения. "Посол повторила то, что мы слышали публично: решение основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников. Никакой дополнительной информации, похоже, не существует", – подчеркнул Папуашвили. Что касается самого решения, спикер парламента отметил, что так партнеры себя не ведут. "Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей >>"Правда, само решение касается только визовых ограничений, но абсолютно недопустима персональная атака на людей, граждан Грузии, грузинских судей, навешивание на них ярлыков коррумпированных судей. Партнеры так себя не – отметил Папуашвили. Между тем ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. "Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. При власти "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе получил бессрочное назначение на пост судьи. Оппозиция и НПО утверждают, что он управляет "судебным кланом", который якобы выполняет задания правящей партии. Михаила Чинчаладзе оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. Осужденный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. Ираклия Шенгелия оппозиция обвинила в непотизме. основанием стало то, что супруга, сестра и племянница Шенгелия начали работать в судебной системе после его назначения. Кроме того, Шенгелия, будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, шалва папуашвили, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
грузия, политика, новости, сша, шалва папуашвили, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям
Решение США основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников, заявил спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан на встрече с главой парламента Шалвой Папуашвили пояснила, что в отношении четверых грузинских судей были введены визовые ограничения, а не санкции.
США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Что касается принятого решения в отношении трех судей и одного бывшего судьи, то важным фактом является, по словам посла, то, что это не санкция, а визовое ограничение и проблема языкового перевода. В результате, вероятно, особой разницы нет, хотя термин "санкция" здесь, вероятно, не используется", – заявил Папуашивили.
По словам главы грузинского законодательного органа, на встрече с американским дипломатом речь также шла о тех доказательствах, которые стояли за принятием указанного решения.
"Посол повторила то, что мы слышали публично: решение основано в первую очередь на информации, полученной из публичных источников. Никакой дополнительной информации, похоже, не существует", – подчеркнул Папуашвили.
Что касается самого решения, спикер парламента отметил, что так партнеры себя не ведут.
"Правда, само решение касается только визовых ограничений, но абсолютно недопустима персональная атака на людей, граждан Грузии, грузинских судей, навешивание на них ярлыков коррумпированных судей. Партнеры так себя не – отметил Папуашвили.
Между тем ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Судьи попавшие под санкции
Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. При власти "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе получил бессрочное назначение на пост судьи. Оппозиция и НПО утверждают, что он управляет "судебным кланом", который якобы выполняет задания правящей партии.
Михаила Чинчаладзе оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. Осужденный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам.
Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба.
Ираклия Шенгелия оппозиция обвинила в непотизме. основанием стало то, что супруга, сестра и племянница Шенгелия начали работать в судебной системе после его назначения. Кроме того, Шенгелия, будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.
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