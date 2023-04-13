https://sputnik-georgia.ru/20230413/skolko-inostrantsev-posetili-gruziyu--novaya-statistika-276703622.html

Сколько иностранцев посетили Грузию – новая статистика

Сколько иностранцев посетили Грузию – новая статистика

Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7% 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T15:36+0400

2023-04-13T15:36+0400

2023-04-13T15:36+0400

грузия

туризм

новости

экономика

статистика

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271815897_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_154a3db8097b263a8a9547dcd86df146.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%. По данным ведомства, за этот период особый рост наблюдается в части туристических визитов. Рекордов не будет – эксперт о ситуации в туризме Грузии >>Так, из общего числа визитов 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8% больше, чем в первом квартале 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%. По информации Администрации, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты. Экскурс в статистику В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. "Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная администрация туризма грузии