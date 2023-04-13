https://sputnik-georgia.ru/20230413/velikaya-ili-strastnaya-pyatnitsa-2023-post-tserkovnye-traditsii-276693592.html

Великая или Страстная пятница 2023: пост, церковные традиции

Великая или Страстная пятница 2023: пост, церковные традиции

По православному церковному календарю 14 апреля 2023 года отмечают Страстную (или Красную) пятницу – день скорби и поминовения для всех верующих, поскольку в... 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T10:15+0400

2023-04-13T10:15+0400

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справки

религия

пасха 2023

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О традициях Великой пятницы: какие церковные службы проводят и как соблюдают пост в самый скорбный для верующих день Страстной седмицы и всего года, читайте в Sputnik Грузия. Великая или Страстная пятница В Святом Писании сказано, что римский прокуратор Иудеи, Понтий Пилат, приговорил Иисуса к распятию именно в пятницу перед Пасхой, под давлением иудейских первосвященников и толпы. В те времена распятие на кресте считалось самой позорной и жестокой казнью, к которой приговаривали только разбойников, мятежников, убийц и преступных рабов. Первосвященники присудили Спасителя к такой казни, чтобы Его опозорить. Иисус отказался от кислого вина со смирною, которое подали римские воины Ему на Голгофе для облегчения мучений перед распятием, желая испить всю чашу страданий в полном сознании. Чистый четверг 2023: какие обряды и гадания проводят перед Пасхой?>>А когда Его распинали, Иисус молился Богу за Своих мучителей, говоря: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят". Земля содрогнулась, когда сын Божий умер на Кресте, а завеса в храме разорвалась надвое, таким образом распахивая людям вход в прежде закрытое Царство Небесное. В Страстную пятницу во время службы по церковной традиции читают отрывки из Священного Писания, посвященные страданиям Христовым, которые описаны во всех четырех Евангелиях. Церковные традиции В Великую пятницу по церковной традиции совершаются три основные службы: Утреня, Царские Часы и Великая Вечерня с малым повечерием. На утрени – эта служба по традиции проходит в Великий четверг вечером – посреди храма читают двенадцать Евангельских чтений, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Христа с учениками на Тайной Вечери и заканчивая Его погребением в саду Иосифа Аримафейского и приставлением к гробу воинской стражи. Верующие во время церковной службы стоят с зажженными свечами – этим они показывают, что и во время страданий величие и слава не оставили Господа, а также любовь к своему Спасителю. Приметы на Страстной или Чистый четверг 2023: что нельзя делать>>В Страстную пятницу совершаются Царские Часы – в этот день ни в одной из христианских конфессий литургии не служат, за исключением тех лет, когда Великая пятница выпадает на Благовещение Пресвятой Богородицы. В третьем часу дня совершается Вечерня – считается, что именно в это время свершилась крестная смерть Христа. Во время церковной службы поют особый канон о распятии Господа и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен лежащий во гробе Спаситель в полный рост. Во время церковной службы по традиции на Плащаницу кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу. Плащаницу обычно украшают цветами в память о том, как помазали жены-мироносицы благовониями тело погребенного Учителя. Перед Плащаницей во время службы положено класть земные поклоны и прикладываться к ней. Все церковные службы Великой пятницы и Страстной субботы по традиции начинаются и завершаются перед Плащаницей, а не в алтаре. В течение неполных трех дней Плащаница находится в центре храма, символизируя трехдневное нахождение Господа в гробнице. Обратно в алтарь ее вносят за несколько минут до пасхального крестного хода. Пост в Великую пятницу Пост в Страстную пятницу – самый строгий в течение Великого поста. По монастырскому уставу в Великую пятницу полностью воздерживаются от пищи. Прихожане, которым сложно соблюдать такой строгий пост, могут перекусить хлебом и водой после выноса Плащаницы. В пост также обязательно нужно воздерживаться от зависти, злобы, злословия и скандалов. В пост нужно делать как можно больше добрых дел, без которых он теряет свое значение. Великая или Страстная пятница – это время скорби и поминовения для всех верующих, когда все земное теряет свой смысл. В то же время оно насквозь пронизано предстоящим чудом Воскрешения. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , пасха 2023