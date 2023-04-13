https://sputnik-georgia.ru/20230413/vse-bylo-sdelano-vovremya-pravitelstvo-gruzii-obvinilo-prezidenta-vo-lzhi-276718700.html

Все было сделано вовремя: правительство Грузии обвинило президента во лжи

Все было сделано вовремя: правительство Грузии обвинило президента во лжи

По данным администрации правительства, устное согласие президент получила в начале марта, и после проходил рабочий процесс и уточнение технических деталей 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T23:43+0400

2023-04-13T23:43+0400

2023-04-13T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Информация о том, что правительство Грузии искусственно затягивало процесс дачи согласия на визит президента в Страсбург – ложь, говорится в заявлении администрации правительства Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 апреля перенесла свой визит в Страсбург, запланированный на 18 апреля, на неопределенный срок. Причиной переноса срока визита, по данным ее администрации, стал искусственно затянутый правительством процесс получения согласия на визит. По данным администрации правительства, устное согласие президент получила в начале марта во время своего визита в США, и после проходил рабочий процесс и уточнение технических деталей. "Последнее уточненное письмо администрации президента в адрес администрации правительства поступило вчера, 12 апреля, а на следующий день, 13 апреля, ей было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую Республику, г. Страсбург, на 17-19 апреля", – говорится в сообщении. По данным администрации, Зурабишвили также получила согласие на рабочий визит в Великобританию и Соединенное Королевство Северной Ирландии. Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу >>При этом администрация отмечает, что и раньше правительство выдавало согласие незадолго до начала визита, как это было в случае рабочего визита президента во Францию и Бельгию 13-16 марта. Тогда администрация правительства утвердила письмо, полученное от администрации президента 13 марта. Во время своего ежегодного выступления в парламенте 31 марта Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте в середине апреля. Ранее президент Грузии заявила о намерении активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС. Президент Грузии: надо исправлять имидж страны >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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