https://sputnik-georgia.ru/20230414/adzhariya-gotovitsya-k-nachalu-letnego-turisticheskogo-sezona-276744160.html

Аджария готовится к началу летнего туристического сезона

Аджария готовится к началу летнего туристического сезона

Туристический сезон регион встречает с обновленной инфраструктурой и новинками для гостей Аджарии 14.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Фестиваль, посвященный открытию летнего туристического сезона, пройдет в Батуми 3-4 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства Аджарской АР по итогам встречи главы Кабмина с представителями турсектора. Кроме того, в этом году в Батуми пройдут такие международные туристические и спортивные мероприятия, как World Travel Awards, Генеральная ассамблея европейского сельского туризма, игры чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, чемпионат мира по шахматам (до 18 лет), кубок мира по Женскому фехтованию. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капниставе и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухе, Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону >>На рабочем совещании речь шла о текущих проектах в сфере туризма в регионе, обновленной туристической инфраструктуре и ожиданиях от летнего сезона, а также беспрецедентной динамике восстановления туризма. Так, доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитеров. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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