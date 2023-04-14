https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruziya-otpravila-v-venetsianskuyu-komissiyu-novuyu-versiyu-zakonoproekta-o-deoligarkhizatsii-276737096.html

Грузия отправила в Венецианскую комиссию новую версию законопроекта "О деолигархизации"

Грузия отправила в Венецианскую комиссию новую версию законопроекта "О деолигархизации"

Актуальность запрошенного заключения связана с выполнением этого закона как важной части 12 рекомендаций Евросоюза, считает спикер парламента 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T16:57+0400

2023-04-14T16:57+0400

2023-04-14T16:57+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить ускоренное заключение в связи с законопроектом "О деолигархизации". Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), изучив принятый парламентом проект в двух чтениях, заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования лица по политическому признаку. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Как отмечено в письме главы грузинского законодательного органа, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии комитет по юридическим вопросам еще раз во втором чтении рассмотрел законопроект. Кроме того, как указал в своем письме глава грузинского законодательного органа, необходимость ускоренного заключения также связана с плотным графиком весенней сессии парламента, которая заканчивается в июне. Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах: если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов. Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Кто такие олигархи Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Скандал вокруг проекта Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза. Однако Венецианская комиссия осталась недовольна принятой парламентом версией. Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс. Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии >>В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей. Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Теперь правящая партия намерена принять доработанный проект во втором чтении и еще раз отправить его в Венецианскую комиссию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия