https://sputnik-georgia.ru/20230414/nikakikh-pryamykh-reysov-net-v-gruzii-oprovergli-informatsiyu-ob-nachale-poletov-v-rossiyu-276743014.html

Никаких прямых рейсов нет: в Грузии опровергли информацию о начале полетов в Россию

Никаких прямых рейсов нет: в Грузии опровергли информацию о начале полетов в Россию

Российская сторона не принимала решение о восстановлении прямого авиасообщения с Грузией, говорится в заявлении регулятора 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T21:02+0400

2023-04-14T21:02+0400

2023-04-14T21:07+0400

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россия запретила прямое авиасообщение с грузией

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Между Грузией и Россией нет прямого авиасообщения, и Россия не принимала решение о восстановлении прямого авиасообщения с Грузией, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. В пятницу, 14 апреля, в СМИ появилась информация, что грузинская авиакомпания Georgian Airways будет осуществлять рейс Москва-Тбилиси. Поводом стало появление на табло московского аэропорта Внуково прямого рейса из Москвы в Тбилиси. Агентство отмечает, что российская сторона не принимала решение о восстановлении прямого авиасообщения с Грузией. "Российская сторона не обращалась о восстановлении авиасообщения. Соответственно, распространенная в СМИ информация об осуществлении грузинской авиакомпанией прямых рейсов в направлении Москвы не соответствует действительности", – говорится в сообщении. Представители аэропорта Внуково заявили о техническом сбое на табло, заявив, что принимаются меры по его устранению. "Приветствуем это решение" – Каладзе об отмене виз и восстановлении авиасообщения с РФ >>Опровергла информацию о рейсе и грузинская авиакомпания Georgian Airways, заявив, что не подавала заявки на осуществление рейса. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января этого года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, georgian airways, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, россия запретила прямое авиасообщение с грузией