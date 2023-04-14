https://sputnik-georgia.ru/20230414/novaya-versiya-gruzinskogo-zakona-ob-oligarkhakh-chto-izmenilos-276725008.html

Новая версия закона об олигархах в Грузии: что изменилось?

Новая версия закона об олигархах в Грузии: что изменилось?

Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент и не правительство, а Антикоррупционное бюро 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T11:32+0400

2023-04-14T11:32+0400

2023-04-14T11:47+0400

грузия

новости

политика

венецианская комиссия

антикоррупционное бюро

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии доработал законопроект "О деолигархизации", подготовленный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", изменив правила признания человека олигархом. Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), изучив принятый парламентом проект в двух чтениях, заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека - начале преследования лица по политическому признаку. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование на тему является ли человек олигархом. Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии >>Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах, если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов. Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Кто такие олигархи Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Скандал вокруг проекта Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза. Однако, Венецианская комиссия осталась недовольна принятой парламентом версией. Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс. Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно >>В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей. Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Теперь правящая партия намерена принять доработанный проект во втором чтении и еще раз отправить его в Венецианскую комиссию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, антикоррупционное бюро, парламент грузии