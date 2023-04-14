https://sputnik-georgia.ru/20230414/primety-velikoy-subboty-2023-chto-nelzya-delat-v-subbotu-pered-paskhoy-276741326.html

Приметы Великой субботы 2023: что нельзя делать в субботу перед Пасхой

Приметы Великой субботы 2023: что нельзя делать в субботу перед Пасхой

В Великую субботу перед Пасхой церковь вспоминает погребение, пребывание Спасителя во гробе и Его сошествие в ад 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T19:33+0400

2023-04-14T19:33+0400

2023-04-14T19:33+0400

религия

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Что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой, а также какие приметы связаны со днем сошествия Христа в ад, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Великую субботу перед Пасхой нельзя есть мясные и молочные продукты, так как православные в день сошествия Христа в ад соблюдают строгий пост. Нельзя делать в Великую субботу перед пасхой уборку, а также рукодельничать. Нельзя также в день сошествия Христа в ад охотиться, рыбачить и выполнять сельскохозяйственные работы. Праздновать свадьбы, дни рождения и другие мероприятия в Великую субботу перед Пасхой нельзя. Нельзя также в день сошествия Христа в ад веселиться и напиваться – можно проплакать весь год. Нельзя в Великую субботу перед Пасхой завидовать, ссориться, ругаться и скандалить. Также нельзя в последнюю субботу Великого поста предаваться плотским утехам. В Великую субботу можно и нужно делать добрые дела, в том числе раздавать милостыню. Приметы Великой субботы С Великой субботой перед Пасхой связано множество примет. Так, например, если с утра ясно и тепло, то лето ожидается солнечное и теплое, а если пасмурно, то летний сезон предстоит дождливый и прохладный. Есть примета, что привлечь счастье на весь год можно, если в ночь с субботы на воскресенье бодрствовать. Хорошая примета в Великую субботу перед Пасхой попросить прощение за свои проступки – удача будет сопутствовать весь год. По приметам будет богатый урожай хлеба, если солнце в Великую субботу в туманной дымке. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230414/velikaya-ili-strastnaya-subbota-2023-post-tserkovnye-traditsii-276727280.html

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников, страстная суббота