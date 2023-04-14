https://sputnik-georgia.ru/20230414/velikaya-ili-strastnaya-subbota-2023-post-tserkovnye-traditsii-276727280.html

Великая, или Страстная суббота 2023: пост, церковные традиции

Великая, или Страстная суббота 2023: пост, церковные традиции

Великая суббота – последний день Страстной седмицы перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 15 апреля 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T12:36+0400

2023-04-14T12:36+0400

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Страстная суббота для верующих – день скорби и радости: Сын Божий лежит еще во гробе, но все вокруг уже наполнено предпасхальной радостью. О традициях Великой субботы, какие церковные службы проводят и как в последний день Страстной седмицы соблюдают пост, читайте в Sputnik Грузия. Великая, или Страстная субботаКак повествует Евангелие, Иисуса погребли в ночь с пятницы на субботу. После распятия и смерти Спасителя Иосиф Аримофейский, купив плащаницу (длинное полотно, в котором иудеи хоронили покойников), пришел к римскому прокуратору Иудеи и попросил отдать ему тело Иисуса для погребения. В то время тела распятых можно было похоронить только с разрешения начальства. Омытое и умасленное благовониями тело Христа завернули в плащаницу и погребли недалеко от Голгофы в пещере, принадлежащей Иосифу. Фарисеи, знавшие о пророчестве Спасителя, что на третий день Он воскреснет, пошли к Понтию Пилату и попросили приставить к гробу охрану, опасаясь, что ученики могут выкрасть Его тело. Понтий Пилат распорядился поставить стражу и завалить вход в гробницу. Несмотря на все усилия фарисеев, гробница оказалась в воскресенье пустой, что стало бесспорным доказательством Воскресения Христова. Церковные традиции Службы Страстной субботы в православных храмах начинаются в Красную пятницу вечером. Церковная служба носит как траурный, так и праздничный характер, так как Великая суббота, завершающая Страстную седмицу, является началом Пасхи. Вечерня с Литургией святителя Василия Великого в церквях проводится в субботу утром или в пятницу вечером – по содержанию это одна из самых глубоких служб года. Во время службы по церковной традиции читают пятнадцать паремий – отрывков из книг Ветхого Завета, содержащих пророчества о Воскресении Спасителя. Во время службы Великой Субботы на утрени по церковной традиции совершается Крестный ход с пением погребального "Святый Боже…" – святую плащаницу обносят вокруг храма. По завершению Литургии в храмах начинаются чтения Деяний Святых апостолов. Затем по традиции освящают яйца, пасхи и куличи, а вечером священнослужители исповедуют верующих. В Страстную субботу происходит одно из главных чудес – ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме. Благодатный огонь – символ воскрешения Спасителя, его выносят из храма после службы. Особую службу Полунощницу проводят незадолго до полуночи, во время которой плащаницу переносят на Престол, где она остается 40 дней до Вознесения Христова. Пост в Великую субботу В Великую субботу, православные соблюдают строгий пост. В последний день перед Пасхой по церковным правилам положено сухоядение, то есть соблюдающим пост можно есть сырые овощи и фрукты, а также любые другие термически необработанные продукты. В пост также нельзя ссориться, скандалить, завидовать и злословить. В пост к окружающим нужно относиться терпимее – побольше радовать родных и близких, а также делать как можно больше добрых дел. В Страстную субботу желательно посетить храм, каяться и молится, чтобы с чистой душой встретить Светлое Воскресение Христово. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

https://sputnik-georgia.ru/20230414/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-pyatnitsu-276721825.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, страстная суббота