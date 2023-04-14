https://sputnik-georgia.ru/20230414/situatsiya-na-rikotskom-perevale-gruzii--poslednyaya-informatsiya-276740237.html

Ситуация на Рикотском перевале Грузии – последняя информация

Ситуация на Рикотском перевале Грузии – последняя информация

На 114-194 км участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) разрешено движение по установленному... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T18:33+0400

2023-04-14T18:33+0400

2023-04-14T18:33+0400

грузия

новости

общество

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение на Рикотском перевале свободное, передвижение замедляется лишь на отдельных участках из-за высокой интенсивности автомобильного движения с востока на запад в связи с праздником Пасхи, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, по данным ведомства, в настоящее время движение замедлено только на развязках Сурами и Вертквичала. Группы мониторинга продолжают строгое круглосуточное наблюдение на участке Рикоти. Ведомство напомнило, что на 114-194 км участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) разрешено движение по установленному особому режиму. Камнепады и опасения сейсмолога - можно ли строить дорогу на Рикотском перевале? >>В частности, в течение всей ночи на участке перевала Рикоти передвигались автомобили с прицепом, полуприцепом и грузовики. Движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта началось с 7 часов утра. Также движение свободное для легкового автотранспорта и маршруток в направлении Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Движение автотранспорта любого типа на участке тоннеля Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале>>Движение в указанных режимах будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. На перевале был установлен спецрежим для автомобилей: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог