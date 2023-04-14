https://sputnik-georgia.ru/20230414/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-pyatnitsu-276721825.html

В Грузии отмечают Страстную пятницу

В Грузии отмечают Страстную пятницу

В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T09:36+0400

2023-04-14T09:36+0400

2023-04-14T09:36+0400

грузия

новости

общество

религия

грузинская православная церковь

страстная пятница

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.Великая или Страстная пятница 2023: пост, церковные традиции >> На вечерне при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.Страстная пятница Великого поста 2023: народные приметы и суеверия >>Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, религия , грузинская православная церковь, страстная пятница