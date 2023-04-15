https://sputnik-georgia.ru/20230415/shkoly-v-tbilisi-posorevnuyutsya-v-energoeffektivnosti-276747202.html

Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности

Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности

Участвующие школы запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T19:09+0400

2023-04-15T19:09+0400

2023-04-15T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Тбилиси стартовал конкурс в рамках кампании "Сделай свою школу энергоэффективной", в котором принимают участие 10 столичных общеобразовательных учреждений, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Кампания "Сделай свою школу энергоэффективной" проводится в рамках "Программы реформирования энергетического сектора Грузии". Согласно правилам конкурса, 10 участвующих школ в Тбилиси запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня. Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста" >>Уже в конце июня комиссия, состоящая из различных агентств, выберет трех победителей и наградит их энергоэффективными призами в размере 3 тысяч евро. Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе во время выступления на открытии кампании, конкурс направлен на повышение информированности детей школьного возраста и изменение их поведения в вопросах энергоэффективности. По словам Микаутадзе, в Грузии проходят энергетические реформы, для успешной реализации которых крайне важны осведомленность и вовлечение общественности. "Я уверен, что такие мероприятия будут стимулировать молодежь к большей ответственности в использовании энергоресурсов и заботе об окружающей среде", – сказал он. По его словам, подобные мероприятия положительно скажутся на устойчивом будущем Грузии и энергетической безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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