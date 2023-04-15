https://sputnik-georgia.ru/20230415/shkoly-v-tbilisi-posorevnuyutsya-v-energoeffektivnosti-276747202.html
Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности
Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности
Участвующие школы запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T19:09+0400
2023-04-15T19:09+0400
2023-04-15T19:09+0400
грузия
новости
общество
экономика
энергетика грузии
энергоэффективность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265860551_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_01d88b8b9ea9957cd90a068ccd6665d0.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Тбилиси стартовал конкурс в рамках кампании "Сделай свою школу энергоэффективной", в котором принимают участие 10 столичных общеобразовательных учреждений, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Кампания "Сделай свою школу энергоэффективной" проводится в рамках "Программы реформирования энергетического сектора Грузии". Согласно правилам конкурса, 10 участвующих школ в Тбилиси запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня. Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста" >>Уже в конце июня комиссия, состоящая из различных агентств, выберет трех победителей и наградит их энергоэффективными призами в размере 3 тысяч евро. Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе во время выступления на открытии кампании, конкурс направлен на повышение информированности детей школьного возраста и изменение их поведения в вопросах энергоэффективности. По словам Микаутадзе, в Грузии проходят энергетические реформы, для успешной реализации которых крайне важны осведомленность и вовлечение общественности. "Я уверен, что такие мероприятия будут стимулировать молодежь к большей ответственности в использовании энергоресурсов и заботе об окружающей среде", – сказал он. По его словам, подобные мероприятия положительно скажутся на устойчивом будущем Грузии и энергетической безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265860551_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_95d4227346b780851e23c6711993f7c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экономика, энергетика грузии, энергоэффективность
грузия, новости, общество, экономика, энергетика грузии, энергоэффективность
Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности
Участвующие школы запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Тбилиси стартовал конкурс в рамках кампании "Сделай свою школу энергоэффективной", в котором принимают участие 10 столичных общеобразовательных учреждений, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.
Кампания "Сделай свою школу энергоэффективной" проводится в рамках "Программы реформирования энергетического сектора Грузии".
Согласно правилам конкурса, 10 участвующих школ в Тбилиси запланируют мероприятия по повышению энергоэффективности в своих зданиях до 15 июня.
Уже в конце июня комиссия, состоящая из различных агентств, выберет трех победителей и наградит их энергоэффективными призами в размере 3 тысяч евро.
Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе во время выступления на открытии кампании, конкурс направлен на повышение информированности детей школьного возраста и изменение их поведения в вопросах энергоэффективности.
"На каждом из нас возложена ответственность за более разумное использование энергетических ресурсов... Энергоэффективность не только помогает нам экономить энергию, но также играет важную роль в сокращении нашего углеродного следа и воздействия на окружающую среду", – сказал Микаутадзе.
По словам Микаутадзе, в Грузии проходят энергетические реформы, для успешной реализации которых крайне важны осведомленность и вовлечение общественности.
"Я уверен, что такие мероприятия будут стимулировать молодежь к большей ответственности в использовании энергоресурсов и заботе об окружающей среде", – сказал он.
По его словам, подобные мероприятия положительно скажутся на устойчивом будущем Грузии и энергетической безопасности.