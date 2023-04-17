https://sputnik-georgia.ru/20230417/saakashvili-prevratilsya-v-skelet---mat-eks-prezidenta-gruzii-276788804.html

"Саакашвили превратился в скелет" – мать экс-президента Грузии

"Саакашвили превратился в скелет" – мать экс-президента Грузии

Власти Грузии не раз заявляли, что экс-президент специально вредит своему здоровью, чтобы добиться освобождения 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T12:40+0400

2023-04-17T12:40+0400

2023-04-17T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу, но организм не может ее усвоить – он похож на 100-летнего старика, заявила мать Саакашвили Гиули Аласания. Саакашвили проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди" с мая прошлого года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Мать Саакашвили также затронула тему жалобы в Европейский суд по правам человека на отказ грузинского суда освободить или отсрочить наказание для экс-президента, с которой сторона защиты экс-президента обратились от его имени. Клиника "Вивамеди": изменений в состоянии Саакашвили не наблюдается>>"Там указано, что это должно произойти в разумные сроки, но каким является этот разумный срок, честно говоря, я не знаю… Я не знаю, как будет в нашем случае. Речь идет о том, чтобы в промежутке предоставить ему свободу и возможность восстановить здоровье", – заявила Аласания. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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