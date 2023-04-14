https://sputnik-georgia.ru/20230414/klinika-vivamedi-izmeneniy-v-sostoyanii-saakashvili-ne-nablyudaetsya-276744950.html

Клиника "Вивамеди": изменений в состоянии Саакашвили не наблюдается

Клиника "Вивамеди": изменений в состоянии Саакашвили не наблюдается

Саакашвили продолжает отказываться от потребления пищи, необходимой для него калорийности, заявил врач 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T23:05+0400

2023-04-14T23:05+0400

2023-04-14T23:20+0400

грузия

новости

общество

сша

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275092474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a49be999448d879eba1d6db91f01d77.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В последнее время состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, заявил директор клиники "Вивамеди Зураб Чхаидзе. Саакашвили проходит лечение в клинике с мая прошлого года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. При этом он отметил, что Саакашвили продолжает отказываться от потребления пищи, необходимой для него калорийности. "Периодически наблюдается температура, но все равно остается в пределах нормы. Что касается питания, то оно продолжает находиться в пределах 400-500 килокалорий, не более того", – сказал Зураб Чхаидзе. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии >>На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии>>О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. История с отравлением В среду клинический директор клиники "Вивамеди", где проходит лечение Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил, что немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами. На обратном настаивали в том числе американские врачи, которых сторона защиты пригласила в качестве экспертов, чтобы убедить суд в необходимости освобождения Саакашвили по состоянию здоровья. В ответ на это министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что запущенная родными и защитой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кампания о том, что он якобы был отравлен тяжелыми металлами, завершилась провалом. Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди">>Семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов более 917,1 тысячи долларов. Информация была обнародована на сайте министерства юстиции США. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына. Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело. Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам. Согласно их медицинским заключениям, экс-президент страдает болезнями, которые являются основанием для его освобождения. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, сша, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба