https://sputnik-georgia.ru/20230418/chto-proiskhodit-na-rikoti--khronologiya-ot-ministra-276847125.html

Что происходит на Рикоти – хронология от министра

Что происходит на Рикоти – хронология от министра

Департаменту автомобильных дорог приходится принимать решения для предотвращения катастроф, заявил министр 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T21:18+0400

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грузия

новости

общество

рикотский перевал

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мы всегда будем перекрывать дороги в случае угроз, как это происходит на Рикотском перевале, так как у нас есть достаточный ресурс, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Ситуация на Рикотском перевале, самом сложном участке международной трассы Восток-Запад, остается напряженной. Для автомобилей действует специальный режим: днем дорога открыта для легковых автомобилей, а ночью – для грузовиков. Параллельно открыт альтернативный путь с востока на запад Грузии. По его словам, в таких случая министерству и департаменту автомобильных дорог приходится принимать решения для предотвращения катастроф. Что произошло на Рикоти На 149-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в 200 метрах от дороги после таяния снега были зафиксированы трещины на склоне и были запланированы исследования. Уже 29 марта трещины начали расширяться, по склону начал двигаться оползень. Эксперты посчитали ситуацию опасной, и уже в 23:45 было принято решение из-за увеличившейся угрозы закрыть дорогу с 30 марта. По словам министра, исследования формирования оползня продолжились, началась подводка дороги к месту оползня, и геологи начали работы, чтобы получить подробную информацию о процессах. "Параллельно начались работы по расширению участка дороги на этом месте для того, чтобы построить заграждение – стену, которая поможет сократить риски, даст возможность выиграть время и успеть закрыть дорогу до катастрофы", – пояснил Карселадзе. По его словам, уже 7 апреля министерство получило информацию от геологов, и на основании этих данных было принято решение о назначении специального режима на этом участке дороги с 8 апреля. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале>>По его словам, грузовые автомобили стали пропускать еще с 31 марта, но только односторонне с интервалами. "Интервалы необходимы для того, чтобы в случае увеличения угрозы мы могли бы среагировать вовремя и не допустить катастрофы", – пояснил Карселадзе. Он подчеркнул, что мониторинг опасного участка усилен и осуществляется в 24-часовом режиме для принятия быстрых решений в случае возникновения угрозы сходы оползня. Ситуация на перевале Рикоти – работают специалисты, установлен спецрежим для автомобилей>>Также министр регионального развития сделал акцент на параллельном процессе на дороге через Рикотский перевал. На 147-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе начал развитие другой процесс – процесс угрозы камнепада, скопление массы камней у дороги, которые могли обрушиться вниз на дорогу из-за погодных условий. Он отметил, что камнепад никак не связан с оползневыми процессами на 149-м участке дороге. Уже 11 апреля министерство перекрыло дорогу, и на этом участке и начался процесс искусственного обрушения камней, который вместе с процессом расчистки занял два дня. При этом он отметил, что трасса на Рикотском перевале все еще строится. "Нельзя рассматривать строящийся объект как уже завершенный, так как на строительном объекте происходят события, которые абсолютно нормальны для строительного процесса, и главное в этом – система и механизмы управления этими событиями", – отметил Карселадзе. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, общество, рикотский перевал, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог