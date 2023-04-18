https://sputnik-georgia.ru/20230418/uzhe-skoro--premer-gruzii-o-stroitelstve-pervogo-glubokovodnogo-porta-v-anakliya-276846217.html

Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия

Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия

Правительство с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, создаст совместное предприятие 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T20:29+0400

2023-04-18T20:29+0400

2023-04-18T20:29+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

леван давиташвили

анаклия

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство сообщит подробную информацию о начале строительства первого глубоководного порта в Анаклия в ближайшее время, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. По словам Гарибашвили, над вопросом работает министерство экономики, правительство хочет начать строительство порта осенью текущего года. Власти Грузии назвали новый срок начала строительства порта в Анаклия >>Территории, на которых будет развиваться порт, уже принадлежат государству – Национальному агентству по управлению госимуществом. Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили, Агентство создаст государственную компанию, которая начнет обновление существующих документов, в том числе по воздействию на окружающую среду, техническую документацию, чтобы можно было начать важные строительные работы в текущем году. Давиташвили пояснил, что позже все это будет частью совместной компании, где власть выберет частного партнера. Правительство с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, создаст совместное предприятие, в котором 51% будет принадлежать государству, а остальное – частному партнеру. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия