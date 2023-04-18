https://sputnik-georgia.ru/20230418/v-gruzii-menyayutsya-pravila-dlya-pervoklassnikov--chto-reshil-ministr-276842452.html

В Грузии меняются правила для первоклассников – что решил министр

В Грузии меняются правила для первоклассников – что решил министр

Как правило, дети в Грузии идут в первый класс в шесть лет, учебный процесс в стране начинается 15 сентября 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T18:17+0400

2023-04-18T18:17+0400

2023-04-18T18:17+0400

грузия

общество

новости

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. С 2023-2024 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 ноября, а не до 1 октября, как было ранее – соответствующее решение принял министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. В 2022 году в закон "Об общем образовании" были внесены поправки, согласно которым пойти в первый класс смогли дети, которым исполнилось 6 лет до 1 октября, а не до 15 сентября, как это происходило ранее. Решение министра образования принято из-за многократных обращений в ведомство, как правило, от родителей детей, рожденных в октябре. Грузинских школьников обучат медиаграмотности>>Парламент Грузии рассмотрит законопроект в ускоренном порядке, поскольку первый этап регистрации первоклассников на 2023-2024 учебный год прошел с 6 по 20 марта. Регистрация была доступна только для детей со специальными образовательными нуждами, которым шесть лет исполняется до 1 октября этого года. После изменения для этой категории детей будет объявлена дополнительная регистрация. Следовательно, пойти в первый класс смогут и те дети со специальными образовательными нуждами, которым шесть лет исполнится до 1 ноября. Второй этап регистрацииВторой этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 15 мая включительно. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Необходимые документы родители должны предоставить школе. Регистрацию обеспечивает школа.Третий этапТретий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте. Она начнется 17 мая и продлится до 9 июня включительно.Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 13 июня до 24 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели это сделать во время предыдущих этапов.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии