https://sputnik-georgia.ru/20230418/vesenniy-koridor-zatmeniy-2023-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-276841928.html

Весенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов

Весенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов

Весной ожидается первый коридор затмений 2023 года – жители Земли пройдут промежуток между кольцеобразно-полным солнечным затмением и частным лунным с 20... 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T17:33+0400

2023-04-18T17:33+0400

2023-04-18T17:52+0400

справки

солнечное затмение

лунное затмение

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Астрологи считают все дни коридора затмений сложными и опасными, и, чтобы пройти по нему без серьезных потерь, нужно прислушаться к советам специалистов. Что нужно и нельзя делать во время весеннего коридора затмений 2023 года и что советуют астрологи, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать Весенний коридор затмений в 2023-м пройдет по оси Овен — Скорпион. Это период серьезных перемен, особенно для представителей огненных знаков. Поэтому во время весеннего коридора затмений подписывать важные бумаги, заключать масштабные сделки, то есть принимать серьезные решения, нельзя. Во время коридора затмений астрологи рекомендуют воздержаться от необдуманных поступков – нельзя спонтанно менять место работы и переезжать. В этот период также нельзя начинать новые отношения или рушить старые. По совету астрологов в дни весеннего коридора затмений нужно переосмыслить свою жизнь, совершенные поступки и сделать соответствующие выводы. Советы астрологов Обычно в дни коридора затмений чувства обостряются – ухудшается состояние, люди переживают резкие перепады настроения и эмоциональную нестабильность. Поэтому астрологи советуют в период коридора затмений уделить больше времени себе и своим желаниям, отложив общение с внешним миром. Это избавит от фатальных ошибок и позволит понять, как жить дальше. По совету специалистов во время весеннего коридора затмений больше времени нужно уделить пешим прогулкам, расслаблению и сну. А отказавшись в этот период от вредных привычек, человек сможет начать жизнь с чистого листа, с новыми установками. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230327/zvezdopad-zatmenie-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-v-aprele-2023-276155072.html

https://sputnik-georgia.ru/20230322/kogda-ozhidaetsya-vesenniy-koridor-zatmeniy-v-2023-godu-276005999.html

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справки , солнечное затмение, лунное затмение