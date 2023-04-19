https://sputnik-georgia.ru/20230419/u-nikh-politicheskie-tseli---gendirektor-vivamedi-o-sledstvennoy-komissii-po-saakashvili-276859163.html

У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили

У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили

Представители партии, основанной Михаилом Саакашвили, требуют создать парламентскую следственную комиссию 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T12:19+0400

2023-04-19T12:19+0400

2023-04-19T12:24+0400

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михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Инициатива создания временной следственной комиссии в парламенте Грузии по вопросу лечения осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили преследует политические цели, а не деловые, заявила гендиректор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе. С инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте выступает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих усилиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. "Саакашвили превратился в скелет" – мать экс-президента Грузии>>На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Клиника "Вивамеди": изменений в состоянии Саакашвили не наблюдается>> Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд