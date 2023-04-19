https://sputnik-georgia.ru/20230419/v-natsdvizhenii-ischut-novogo-lidera-partii-276863822.html
В "Нацдвижении" ищут нового лидера партии?
В "Нацдвижении" ищут нового лидера партии?
Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии усилилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T14:21+0400
2023-04-19T14:21+0400
2023-04-19T15:09+0400
грузия
политика
новости
леван хабеишвили
ника мелия
ираклий кобахидзе
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" ищут замену действующему председателю Левану Хабеишвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Противостояние в "Нацдвижении" обострилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя.Соответственно, лучше, чтобы этот процесс так и продолжился, отметил политик.Офис раздора: новый виток обострения и борьба за власть в "Нацдвижении">>Хабеишвили назвал разговоры о возможной смене председателя партии несерьезными и заявил, что он был избран на пост председателя оппозиционной партии с высокой легитимацией, одержав убедительную победу в первом же туре. Выборы председателя партии проходят один раз в два года: если кто-то хочет занять пост, он может подготовиться и принять участие, отметил он.Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили считает, что в "Национальном движении" серьезные проблемы, это уже очевидно. У политиков "Нацдвижения" в Грузии нет электорального будущего – депутат>> Как трансформируется партия, что от нее останется, кто уйдет и кто придет – покажет время, отметил оппозиционер. "Когда развиваются подобные процессы, то не думаю, что партия будет долго функционировать. Из меня не выйдет ни защитник Мелия, ни Хабеишвили, но ситуация должна проясниться. На их месте я действительно провел бы выборы… Если так будет продолжаться, один лидер должен будет покинуть партию", – отметил он. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, ника мелия, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, леван хабеишвили, ника мелия, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение
В "Нацдвижении" ищут нового лидера партии?
14:21 19.04.2023 (обновлено: 15:09 19.04.2023)
Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии усилилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" ищут замену действующему председателю Левану Хабеишвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Противостояние в "Нацдвижении" обострилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя.
"У нас есть информация, что ищут замену Хабеишвили. Разные источники подтвердили это. Естественно, это их внутреннее дело, нам это не интересно. Чем больше ослабнет и распадется "Нацдвижение", тем лучше для нашей политической системы", – заявил Кобахидзе.
Соответственно, лучше, чтобы этот процесс так и продолжился, отметил политик.
Хабеишвили назвал разговоры о возможной смене председателя партии несерьезными и заявил, что он был избран на пост председателя оппозиционной партии с высокой легитимацией, одержав убедительную победу в первом же туре.
"Это анекдот, немного смешно и несерьезно говорить об этом. Выборы были два месяца назад. Не знаю, до каких пор обида будет преследовать кого-то или как долго можно нервничать из-за этого", – заявил Хабеишвили журналистам.
Выборы председателя партии проходят один раз в два года: если кто-то хочет занять пост, он может подготовиться и принять участие, отметил он.
Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили считает, что в "Национальном движении" серьезные проблемы, это уже очевидно.
Как трансформируется партия, что от нее останется, кто уйдет и кто придет – покажет время, отметил оппозиционер.
"Когда развиваются подобные процессы, то не думаю, что партия будет долго функционировать. Из меня не выйдет ни защитник Мелия, ни Хабеишвили, но ситуация должна проясниться. На их месте я действительно провел бы выборы… Если так будет продолжаться, один лидер должен будет покинуть партию", – отметил он.
В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.