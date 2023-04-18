https://sputnik-georgia.ru/20230418/ofis-razdora-novyy-vitok-obostreniya-i-borba-za-vlast-v-natsionalnom-dvizhenii-276829534.html

Офис раздора: новый виток обострения и борьба за власть в "Национальном движении"

Офис раздора: новый виток обострения и борьба за власть в "Национальном движении"

Офис, снятый Никой Мелия, финансируется не из партийного бюджета, соответственно, он не может считаться структурой "Единого Нацдвижения", утверждают в партии 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T15:18+0400

2023-04-18T15:18+0400

2023-04-18T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" набирает обороны. И так сложные отношения между двумя лагерями – сдержанной политики экс-лидера партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с нынешним председателем Леваном Хабеишвили – обострило открытие нового офиса. Новый менеджмент партии прямо обвинил Мелия и его сторонников в сепаратизме и указал на двери, посоветовав создать новую партию и, соответственно, определить свою собственную политику. В заявлении, распространенном "Нацдвижением" после открытия нового офиса Мелия, назвали "совершенно непонятным явлением" нападки на партию от ее же имени и отметили, что озвученные послания выгодны для укрепления вражеской пропаганды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".У политиков "Нацдвижения" в Грузии нет электорального будущего – депутат>> В заявлении также указали, что непонятно чему служит существование политического офиса, где собравшиеся выдают себя за членов "Нацдвижения" и при этом нападают на партию. Все, кто считает себя членами "Единого национального движения", должны работать в местах, принадлежащих политической организации, в одной партии, отметили в заявлении. "Попытки сепаратизма наносят ущерб лучшим интересам партии. Именно поэтому мы призываем всех признать и смириться с результатами прямых и в высшей степени легитимных выборов (лидера партии – ред.)", – говорится в заявление партии. Зачем Мелия новый офис Реакция нового менеджмента партии удивила Мелия. Как разъяснил экс-лидер партии, офис был открыт с учетом той тяжелой реальности и для решения тех вызовов, которые встали на повестку дня не после выборов председателя, а после "невероятно несправедливо проведенного" съезда, который, по мнению политика, практически расколол партию на две части. Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания>>По словам Мелия, именно после этого съезда многие из тех, кто были членами партии со дня ее основания, остались за дверьми. Как и многие единомышленники, примкнувшие к партийной борьбе не тогда, когда "Нацдвижение" было у власти, а в оппозиции – оказались неприемлемыми для нового менеджмента из-за их позиции, отметил политик. Спорный съезд Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. Тогда новоизбранный председатель партии заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать, и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы. Все ли в порядке с финансированием "Нацдвижения"? Бежашвили ответил "Грузинской мечте">>Именно в ходе последнего, 10-го по счету, съезда "Нацдвижения" официально утвердили Хабеишвили на посту нового председателя, а также других руководящих лиц партии, в том числе Петре Цискаришвили, избранного генсеком партии, и Левана Бежашвили, возглавившего политсовет партии. "В последнее время положение партии значительно усугубилась. Особенно тяжелое положение в Тбилиси. Именно поэтому мы решили продолжить консолидацию оппозиционного мнения и бороться за общую цель, а руководство партии было проинформировано как об открытии офисе в Тбилиси, так и о наших целях", – написал Мелия на своей странице в соцсети. Легитимность под вопросом Более резкими оказались в своих заявлениях и обвинениях сторонники Мелия. По словам члена "Нацдвижения" Бачо Долидзе, прошло уже два месяца с тех пор, как никто с ними не связывался ни по одному вопросу. А о разных активностях партии они узнавали из СМИ или социальных сетей. Более того, Долидзе не исключил, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения на посту председателя партии Левана Хабеишвили из-за невыполнения предвыборных обещаний, среди которых освобождение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". На первом же брифинге после победы на внутрипартийных выборах Хабеишвили заявил, что его победа принадлежит Саакашвили. Он также обещал не останавливаться до тех пор, пока не обеспечит безопасность жизни и здоровья экс-президента. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. Оппозиционер: распад "Нацдвижения" – путь к освобождению Саакашвили>>"Они обещали нашим избирателям, что очень скоро освободят Михаила Саакашвили любыми методами, в том числе силовыми… Я не исключаю и того, что наши избиратели подвергнут сомнениям эту легитимацию, потому что, когда приходишь с одним обещанием и в итоге ничего не делаешь из того, что может быть ориентировано на результат, это может быть проблемой", – заявил Долидзе. Еще один член "Нацдвижения" Дмитрий Бидзинашвили заявил, что был бы рад узнать, что какое-нибудь из обещаний Хабеишвили выполнено."Не только я, но и те, кто поддержали Хабеишвили во время выборов, пишут о том, что не выполняются те обещания, с которыми Леван пришел в правящее звено. В то же время мы не должны забывать, что данные им обещания в целом очень сложно выполнить. Но эти люди сделали все ради победы", – отметил Бидзинашвили. Все законно В ответ на критику и угрозы новый председатель оппозиционной партии призвал всех смириться с его победой на внутрипартийных выборах. "У "Национального движения" есть председатель, избранный с высокой легитимацией, который победил в первом туре, поэтому я призываю всех просто смириться с теми результатами, которые сделали избиратели", – заявил Хабеишвили. При этом Хабеишвили еще раз призвал всех к единству, однако добавил, что если кто-то хочет иметь свою партию, то это его конституционное право. "Ведение партийной политики возможно только из того правящего звена, который избран легитимно, и когда конкретные люди, исходя из своего субъективного мнения, открывают какие-то офисы, они могут иметь собственную партию и могут определять собственную политику", – отметил Хабеишвили. Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили>>Любые нападки на "Национальное движение" или сепаратизм не служат интересам партии, поэтому важно, чтобы каждый осознал – выборы закончились, отметил в свою очередь Леван Бежашвили, избранный руководителем политсовета партии. "Люди должны привыкнуть, что выборы решили вопрос легитимности руководства и председателя партии. Ностальгия по отдельным офисам должна быть отложена в сторону, должны быть предприняты все шаги для единства", – заявил Бежашвили. Офис, открытый Мелия, не финансируется из бюджета партии, и отдельный офис не может считаться партийной структурой, отметил он. "Поэтому создание какого-то отдельного сепаратистского офиса может служит лишь для удовлетворения личного эго", – подчеркнул Бежашвили. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение