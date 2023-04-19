https://sputnik-georgia.ru/20230419/znachenie-solnechnogo-zatmeniya-20-aprelya-2023-v-astrologii-znaki-zodiaka-276862534.html

Значение солнечного затмения 20 апреля 2023 в астрологии: знаки зодиака

Значение солнечного затмения 20 апреля 2023 в астрологии: знаки зодиака

Гибридное (кольцеобразно-полное) солнечное затмение 20 апреля 2023 года смогут увидеть в Австралии, Юго-восточной Азии, Филиппинах, Антарктиде, а также в... 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T14:00+0400

2023-04-19T14:00+0400

2023-04-19T14:18+0400

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Солнечное затмение 20 апреля откроет весенний коридор затмений, который пройдет под влиянием оси Овен-Скорпион и завершится 5 мая частным лунным затмением. О значении гибридного солнечного затмения в астрологии и как повлияет небесное явление на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия. Значение в астрологии Солнечное затмение имеет большое значение в астрологии — это время судьбоносных событий. Астрологи верят, что встречи, произошедшие во время солнечного затмения, неслучайны, а расставания – необратимы. Поэтому специалисты советуют в дни солнечного затмения не ссориться и не выяснять отношений, чтобы не потерять родного человека навсегда. Солнечные затмения могут принести как положительные, так и отрицательные изменения. Все решения, принятые во время затмения, имеют большое значение, так как определяют судьбу на полгода, год и даже на несколько десятков лет вперед. Весенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов>>По астрологии во время солнечного затмения легче поддаться дурному влиянию, так как сложнее понять, что хорошо, что плохо, следовательно, вероятность принять ошибочные решения велика. Поэтому астрологи в дни солнечных затмений советуют серьезных решений не принимать и не заключать важные договора, а также воздержаться от дальних путешествий, крупных приобретений и плановых операций. Гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 года пройдет в знаке Овна, символизирующем любые начинания. Это знак сильных, энергичных, инициативных людей, умеющих добиваться поставленной цели, но в то же время импульсивных. Поэтому в дни солнечного затмения многие захотят действовать импульсивно, игнорируя безопасность и здравый смысл. Однако астрологи советуют всем тщательно обдумывать свои действия и в то же время не терять веру в себя. Как повлияет затмение на знаки зодиака? Овнов по астрологии в солнечное затмение 20 апреля ждут изменения – они коснутся как внешности и характера знака зодиака, так и его самооценки, мировоззрения и в целом отношения к миру. Духовная составляющая Тельцов будет проходить проверку не только в день солнечного затмения, но и в ближайшие несколько месяцев. События, которые произойдут в этот период, станут для знака зодиака своеобразным испытанием. Справившись с испытанием, Тельцы смогут выйти на новый духовный уровень. Близнецы в солнечное затмение пересмотрят отношения в своем близком кругу. По астрологии у некоторых представителей знака зодиака дружба перерастет в любовь, а кто-то найдет себе новые родственные души, которые станут для знака зодиака проводником в будущее. Ракам астрология предсказывает перемены в профессиональной деятельности и статусе. Представители знака зодиака могут как подняться по карьерной лестнице, так и потерять место работы. По астрологии может измениться и семейное положение знака зодиака – кто-то в солнечное затмение создаст семью, а кто-то разведется. Звездопад, затмение, планеты: яркие небесные события в апреле 2023>>Львам солнечное затмение принесет глобальные изменения – часть представителей знака зодиака в ближайшие полгода решит уйти с головой в учебу, а кто-то, наоборот, ее бросит. По астрологии некоторые Львы отправятся на поиски новых приключений, скорее всего, за границу. Девы в солнечное затмение могут столкнуться с кризисом в профессиональной деятельности или в личной жизни. Однако переживать по этому поводу не стоит, так как этот опыт будет полезен знаку зодиака и позволит ему стать лучше. Астрология предсказывает Весам изменения в сфере партнерства. Одинокие представители знака зодиака обретут вторую половинку, а Весы, не ценящие отношения, получат в солнечное затмение жизненный урок, который заставит их ценить чувства. Девизом Скорпионов станет "работа и здоровье". После солнечного затмения знаку зодиака придется трудиться и вести здоровый образ жизни, проявляя ответственность и не забывая о долге. Стрельцов в ближайшее время охватит настоящий любовный ураган. Однако знаку зодиака следует помнить об осторожности, если он еще не готов создавать семью и заводить детей. По астрологии тема жилья станет для Козерогов главной на ближайшие полгода. За этот период представители знака зодиака смогут сменить место жительства, приобрести или продать недвижимость. В жизни Водолеев начинается насыщенный, но суетливый период. Солнечное затмение повлияет на круг общения знака зодиака, перемещения и поездки. Их ожидают яркие события, новые знакомства и много мелких путешествий. Рыбам всерьез предстоит заняться своими финансами. У представителей знака зодиака появятся новые источники доходов или расходов. По астрологии Рыбам не следует расточать свои материальные блага – лучше накопить для серьезного инвестирования. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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