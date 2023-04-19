https://sputnik-georgia.ru/20230419/znachenie-solnechnogo-zatmeniya-20-aprelya-2023-v-astrologii-znaki-zodiaka-276862534.html
Значение солнечного затмения 20 апреля 2023 в астрологии: знаки зодиака
Значение солнечного затмения 20 апреля 2023 в астрологии: знаки зодиака
Гибридное (кольцеобразно-полное) солнечное затмение 20 апреля 2023 года смогут увидеть в Австралии, Юго-восточной Азии, Филиппинах, Антарктиде, а также в... 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T14:00+0400
2023-04-19T14:00+0400
2023-04-19T14:18+0400
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Солнечное затмение 20 апреля откроет весенний коридор затмений, который пройдет под влиянием оси Овен-Скорпион и завершится 5 мая частным лунным затмением. О значении гибридного солнечного затмения в астрологии и как повлияет небесное явление на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия. Значение в астрологии Солнечное затмение имеет большое значение в астрологии — это время судьбоносных событий. Астрологи верят, что встречи, произошедшие во время солнечного затмения, неслучайны, а расставания – необратимы. Поэтому специалисты советуют в дни солнечного затмения не ссориться и не выяснять отношений, чтобы не потерять родного человека навсегда. Солнечные затмения могут принести как положительные, так и отрицательные изменения. Все решения, принятые во время затмения, имеют большое значение, так как определяют судьбу на полгода, год и даже на несколько десятков лет вперед. Весенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов>>По астрологии во время солнечного затмения легче поддаться дурному влиянию, так как сложнее понять, что хорошо, что плохо, следовательно, вероятность принять ошибочные решения велика. Поэтому астрологи в дни солнечных затмений советуют серьезных решений не принимать и не заключать важные договора, а также воздержаться от дальних путешествий, крупных приобретений и плановых операций. Гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 года пройдет в знаке Овна, символизирующем любые начинания. Это знак сильных, энергичных, инициативных людей, умеющих добиваться поставленной цели, но в то же время импульсивных. Поэтому в дни солнечного затмения многие захотят действовать импульсивно, игнорируя безопасность и здравый смысл. Однако астрологи советуют всем тщательно обдумывать свои действия и в то же время не терять веру в себя. Как повлияет затмение на знаки зодиака? Овнов по астрологии в солнечное затмение 20 апреля ждут изменения – они коснутся как внешности и характера знака зодиака, так и его самооценки, мировоззрения и в целом отношения к миру. Духовная составляющая Тельцов будет проходить проверку не только в день солнечного затмения, но и в ближайшие несколько месяцев. События, которые произойдут в этот период, станут для знака зодиака своеобразным испытанием. Справившись с испытанием, Тельцы смогут выйти на новый духовный уровень. Близнецы в солнечное затмение пересмотрят отношения в своем близком кругу. По астрологии у некоторых представителей знака зодиака дружба перерастет в любовь, а кто-то найдет себе новые родственные души, которые станут для знака зодиака проводником в будущее. Ракам астрология предсказывает перемены в профессиональной деятельности и статусе. Представители знака зодиака могут как подняться по карьерной лестнице, так и потерять место работы. По астрологии может измениться и семейное положение знака зодиака – кто-то в солнечное затмение создаст семью, а кто-то разведется. Звездопад, затмение, планеты: яркие небесные события в апреле 2023>>Львам солнечное затмение принесет глобальные изменения – часть представителей знака зодиака в ближайшие полгода решит уйти с головой в учебу, а кто-то, наоборот, ее бросит. По астрологии некоторые Львы отправятся на поиски новых приключений, скорее всего, за границу. Девы в солнечное затмение могут столкнуться с кризисом в профессиональной деятельности или в личной жизни. Однако переживать по этому поводу не стоит, так как этот опыт будет полезен знаку зодиака и позволит ему стать лучше. Астрология предсказывает Весам изменения в сфере партнерства. Одинокие представители знака зодиака обретут вторую половинку, а Весы, не ценящие отношения, получат в солнечное затмение жизненный урок, который заставит их ценить чувства. Девизом Скорпионов станет "работа и здоровье". После солнечного затмения знаку зодиака придется трудиться и вести здоровый образ жизни, проявляя ответственность и не забывая о долге. Стрельцов в ближайшее время охватит настоящий любовный ураган. Однако знаку зодиака следует помнить об осторожности, если он еще не готов создавать семью и заводить детей. По астрологии тема жилья станет для Козерогов главной на ближайшие полгода. За этот период представители знака зодиака смогут сменить место жительства, приобрести или продать недвижимость. В жизни Водолеев начинается насыщенный, но суетливый период. Солнечное затмение повлияет на круг общения знака зодиака, перемещения и поездки. Их ожидают яркие события, новые знакомства и много мелких путешествий. Рыбам всерьез предстоит заняться своими финансами. У представителей знака зодиака появятся новые источники доходов или расходов. По астрологии Рыбам не следует расточать свои материальные блага – лучше накопить для серьезного инвестирования. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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в мире, наука, астрология
в мире, наука, астрология
Значение солнечного затмения 20 апреля 2023 в астрологии: знаки зодиака
14:00 19.04.2023 (обновлено: 14:18 19.04.2023)
Гибридное (кольцеобразно-полное) солнечное затмение 20 апреля 2023 года смогут увидеть в Австралии, Юго-восточной Азии, Филиппинах, Антарктиде, а также в акваториях Индийского и Тихого океанов. Это редкое небесное явление произойдет в 06:37 по тбилисскому времени
Солнечное затмение 20 апреля откроет весенний коридор затмений, который пройдет под влиянием оси Овен-Скорпион и завершится 5 мая частным лунным затмением.
О значении гибридного солнечного затмения в астрологии и как повлияет небесное явление на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия.
Значение в астрологии
Солнечное затмение имеет большое значение в астрологии — это время судьбоносных событий. Астрологи верят, что встречи, произошедшие во время солнечного затмения, неслучайны, а расставания – необратимы. Поэтому специалисты советуют в дни солнечного затмения не ссориться и не выяснять отношений, чтобы не потерять родного человека навсегда.
Солнечные затмения могут принести как положительные, так и отрицательные изменения. Все решения, принятые во время затмения, имеют большое значение, так как определяют судьбу на полгода, год и даже на несколько десятков лет вперед.
По астрологии во время солнечного затмения легче поддаться дурному влиянию, так как сложнее понять, что хорошо, что плохо, следовательно, вероятность принять ошибочные решения велика.
Поэтому астрологи в дни солнечных затмений советуют серьезных решений не принимать и не заключать важные договора, а также воздержаться от дальних путешествий, крупных приобретений и плановых операций.
Гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 года пройдет в знаке Овна, символизирующем любые начинания. Это знак сильных, энергичных, инициативных людей, умеющих добиваться поставленной цели, но в то же время импульсивных.
Поэтому в дни солнечного затмения многие захотят действовать импульсивно, игнорируя безопасность и здравый смысл. Однако астрологи советуют всем тщательно обдумывать свои действия и в то же время не терять веру в себя.
Как повлияет затмение на знаки зодиака?
Овнов по астрологии в солнечное затмение 20 апреля ждут изменения – они коснутся как внешности и характера знака зодиака, так и его самооценки, мировоззрения и в целом отношения к миру.
Духовная составляющая Тельцов будет проходить проверку не только в день солнечного затмения, но и в ближайшие несколько месяцев. События, которые произойдут в этот период, станут для знака зодиака своеобразным испытанием. Справившись с испытанием, Тельцы смогут выйти на новый духовный уровень.
Близнецы в солнечное затмение пересмотрят отношения в своем близком кругу. По астрологии у некоторых представителей знака зодиака дружба перерастет в любовь, а кто-то найдет себе новые родственные души, которые станут для знака зодиака проводником в будущее.
Ракам астрология предсказывает перемены в профессиональной деятельности и статусе. Представители знака зодиака могут как подняться по карьерной лестнице, так и потерять место работы. По астрологии может измениться и семейное положение знака зодиака – кто-то в солнечное затмение создаст семью, а кто-то разведется.
Львам солнечное затмение принесет глобальные изменения – часть представителей знака зодиака в ближайшие полгода решит уйти с головой в учебу, а кто-то, наоборот, ее бросит. По астрологии некоторые Львы отправятся на поиски новых приключений, скорее всего, за границу.
Девы в солнечное затмение могут столкнуться с кризисом в профессиональной деятельности или в личной жизни. Однако переживать по этому поводу не стоит, так как этот опыт будет полезен знаку зодиака и позволит ему стать лучше.
Астрология предсказывает Весам изменения в сфере партнерства. Одинокие представители знака зодиака обретут вторую половинку, а Весы, не ценящие отношения, получат в солнечное затмение жизненный урок, который заставит их ценить чувства.
Девизом Скорпионов станет "работа и здоровье". После солнечного затмения знаку зодиака придется трудиться и вести здоровый образ жизни, проявляя ответственность и не забывая о долге.
Стрельцов в ближайшее время охватит настоящий любовный ураган. Однако знаку зодиака следует помнить об осторожности, если он еще не готов создавать семью и заводить детей.
По астрологии тема жилья станет для Козерогов главной на ближайшие полгода. За этот период представители знака зодиака смогут сменить место жительства, приобрести или продать недвижимость.
В жизни Водолеев начинается насыщенный, но суетливый период. Солнечное затмение повлияет на круг общения знака зодиака, перемещения и поездки. Их ожидают яркие события, новые знакомства и много мелких путешествий.
Рыбам всерьез предстоит заняться своими финансами. У представителей знака зодиака появятся новые источники доходов или расходов. По астрологии Рыбам не следует расточать свои материальные блага – лучше накопить для серьезного инвестирования.
Материал подготовлен на основе открытых источников.