https://sputnik-georgia.ru/20230420/partii-osnovannoy-saakashvili-mogut-ustroit-v-gruzii-nyurnbergskiy-protsess-276915265.html

Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"

Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"

Необходимо напомнить молодому поколению о преступлениях, совершенных во время президентства Саакашвили, считают в правящей партии Грузии 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T15:18+0400

2023-04-20T15:18+0400

2023-04-20T15:36+0400

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михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Необходимо устроить своего рода моральный суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу, чтобы общественность еще раз вспомнила и оценила преступления, совершенные во время правления "Единого национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" систематически делает заявления о том, что благодаря ей был положен конец "девятилетнему кровавому режиму". После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.Представители оппозиции выступают с инициативой создания следственных комиссий, в том числе по вопросу соблюдения прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в ответ на это Кобахидзе не исключает, что следственная комиссия может быть создана против "коллективного "Нацдвижения". Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>Как отметил лидер правящей партии, общественности хорошо известны преступления, совершенные при "Нацдвижение", соответственно, их нужно не расследовать, а систематизировать. Они могут напороться на собственную следственную комиссию, которая систематизирует совершенные ими тяжкие преступления, отметил он.Среди преступлений, которые необходимо систематизировать, Кобахидзе в качестве примера сказал о людях, ставших жертвами криминальной деятельности "Нацдвижения": о тех, кого пытали и с кем обращались бесчеловечно, а также о тех, у кого отбирали бизнес. Сейчас, спустя 10 лет с момента, как "Нацдвижение" перестало быть правящей партией, может быть идеальное время для того, чтобы еще раз напомнить общественности о совершенных "Национальным движением" тяжелых преступлениях, так как молодежь может уже не помнить о ситуации, которая была в стране при прежней власти, отметил он."Прошло десять лет, а это значит, что хотя бы на эмоциональном уровне каждый из нас, общество, забывает совершенные ими преступления. Соответственно, спустя десять лет, возможно, самое время просто напомнить об этом общественности", – отметил он. У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили>>"Грузинская мечта – демократическая Грузия" в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". "Нацдвижение", которое в свое время основал Саакашвили, сейчас выступает с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права осужденного экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих условиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Что касается Нюрнбергского процесса, который упомянул Кобахидзе, то это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права: впервые руководители государства были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение