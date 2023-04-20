Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230420/partii-osnovannoy-saakashvili-mogut-ustroit-v-gruzii-nyurnbergskiy-protsess-276915265.html
Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"
Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"
Необходимо напомнить молодому поколению о преступлениях, совершенных во время президентства Саакашвили, считают в правящей партии Грузии 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T15:18+0400
2023-04-20T15:36+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249626890_0:0:1680:946_1920x0_80_0_0_f7479a90413102434f21a7293af7d3fb.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Необходимо устроить своего рода моральный суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу, чтобы общественность еще раз вспомнила и оценила преступления, совершенные во время правления "Единого национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" систематически делает заявления о том, что благодаря ей был положен конец "девятилетнему кровавому режиму". После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.Представители оппозиции выступают с инициативой создания следственных комиссий, в том числе по вопросу соблюдения прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в ответ на это Кобахидзе не исключает, что следственная комиссия может быть создана против "коллективного "Нацдвижения". Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе&gt;&gt;Как отметил лидер правящей партии, общественности хорошо известны преступления, совершенные при "Нацдвижение", соответственно, их нужно не расследовать, а систематизировать. Они могут напороться на собственную следственную комиссию, которая систематизирует совершенные ими тяжкие преступления, отметил он.Среди преступлений, которые необходимо систематизировать, Кобахидзе в качестве примера сказал о людях, ставших жертвами криминальной деятельности "Нацдвижения": о тех, кого пытали и с кем обращались бесчеловечно, а также о тех, у кого отбирали бизнес. Сейчас, спустя 10 лет с момента, как "Нацдвижение" перестало быть правящей партией, может быть идеальное время для того, чтобы еще раз напомнить общественности о совершенных "Национальным движением" тяжелых преступлениях, так как молодежь может уже не помнить о ситуации, которая была в стране при прежней власти, отметил он."Прошло десять лет, а это значит, что хотя бы на эмоциональном уровне каждый из нас, общество, забывает совершенные ими преступления. Соответственно, спустя десять лет, возможно, самое время просто напомнить об этом общественности", – отметил он. У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили&gt;&gt;"Грузинская мечта – демократическая Грузия" в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". "Нацдвижение", которое в свое время основал Саакашвили, сейчас выступает с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права осужденного экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих условиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Что касается Нюрнбергского процесса, который упомянул Кобахидзе, то это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права: впервые руководители государства были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249626890_187:0:1680:1120_1920x0_80_0_0_0dbfac532b68e876787ddf3f61acb2bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение

Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"

15:18 20.04.2023 (обновлено: 15:36 20.04.2023)
© photo : Gakharia / FBИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2023
© photo : Gakharia / FB
Подписаться на
НовостиTelegram
Необходимо напомнить молодому поколению о преступлениях, совершенных во время президентства Саакашвили, считают в правящей партии Грузии
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Необходимо устроить своего рода моральный суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу, чтобы общественность еще раз вспомнила и оценила преступления, совершенные во время правления "Единого национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Грузинская мечта" систематически делает заявления о том, что благодаря ей был положен конец "девятилетнему кровавому режиму". После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.
Представители оппозиции выступают с инициативой создания следственных комиссий, в том числе по вопросу соблюдения прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в ответ на это Кобахидзе не исключает, что следственная комиссия может быть создана против "коллективного "Нацдвижения".
Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>
Как отметил лидер правящей партии, общественности хорошо известны преступления, совершенные при "Нацдвижение", соответственно, их нужно не расследовать, а систематизировать.

"Маленький Нюрнберг для этих людей на уровне оценки-напоминания: мы еще раз должны напомнить общественности. Думаю, что все это должны быть сделано на уровне систематизации и, наверно, наступит время для этого", – заявил Кобахидзе.

Они могут напороться на собственную следственную комиссию, которая систематизирует совершенные ими тяжкие преступления, отметил он.
Среди преступлений, которые необходимо систематизировать, Кобахидзе в качестве примера сказал о людях, ставших жертвами криминальной деятельности "Нацдвижения": о тех, кого пытали и с кем обращались бесчеловечно, а также о тех, у кого отбирали бизнес.
Сейчас, спустя 10 лет с момента, как "Нацдвижение" перестало быть правящей партией, может быть идеальное время для того, чтобы еще раз напомнить общественности о совершенных "Национальным движением" тяжелых преступлениях, так как молодежь может уже не помнить о ситуации, которая была в стране при прежней власти, отметил он.
"Прошло десять лет, а это значит, что хотя бы на эмоциональном уровне каждый из нас, общество, забывает совершенные ими преступления. Соответственно, спустя десять лет, возможно, самое время просто напомнить об этом общественности", – отметил он.
У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили>>
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
"Нацдвижение", которое в свое время основал Саакашвили, сейчас выступает с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права осужденного экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих условиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Что касается Нюрнбергского процесса, который упомянул Кобахидзе, то это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.
Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права: впервые руководители государства были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0