https://sputnik-georgia.ru/20230420/partii-osnovannoy-saakashvili-mogut-ustroit-v-gruzii-nyurnbergskiy-protsess-276915265.html
Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"
Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"
Необходимо напомнить молодому поколению о преступлениях, совершенных во время президентства Саакашвили, считают в правящей партии Грузии 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T15:18+0400
2023-04-20T15:18+0400
2023-04-20T15:36+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Необходимо устроить своего рода моральный суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу, чтобы общественность еще раз вспомнила и оценила преступления, совершенные во время правления "Единого национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" систематически делает заявления о том, что благодаря ей был положен конец "девятилетнему кровавому режиму". После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.Представители оппозиции выступают с инициативой создания следственных комиссий, в том числе по вопросу соблюдения прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в ответ на это Кобахидзе не исключает, что следственная комиссия может быть создана против "коллективного "Нацдвижения". Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>Как отметил лидер правящей партии, общественности хорошо известны преступления, совершенные при "Нацдвижение", соответственно, их нужно не расследовать, а систематизировать. Они могут напороться на собственную следственную комиссию, которая систематизирует совершенные ими тяжкие преступления, отметил он.Среди преступлений, которые необходимо систематизировать, Кобахидзе в качестве примера сказал о людях, ставших жертвами криминальной деятельности "Нацдвижения": о тех, кого пытали и с кем обращались бесчеловечно, а также о тех, у кого отбирали бизнес. Сейчас, спустя 10 лет с момента, как "Нацдвижение" перестало быть правящей партией, может быть идеальное время для того, чтобы еще раз напомнить общественности о совершенных "Национальным движением" тяжелых преступлениях, так как молодежь может уже не помнить о ситуации, которая была в стране при прежней власти, отметил он."Прошло десять лет, а это значит, что хотя бы на эмоциональном уровне каждый из нас, общество, забывает совершенные ими преступления. Соответственно, спустя десять лет, возможно, самое время просто напомнить об этом общественности", – отметил он. У них политические цели – гендиректор "Вивамеди" о следственной комиссии по Саакашвили>>"Грузинская мечта – демократическая Грузия" в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". "Нацдвижение", которое в свое время основал Саакашвили, сейчас выступает с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права осужденного экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих условиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Что касается Нюрнбергского процесса, который упомянул Кобахидзе, то это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права: впервые руководители государства были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение
Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс"
15:18 20.04.2023 (обновлено: 15:36 20.04.2023)
Необходимо напомнить молодому поколению о преступлениях, совершенных во время президентства Саакашвили, считают в правящей партии Грузии
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Необходимо устроить своего рода моральный суд, аналогичный Нюрнбергскому процессу, чтобы общественность еще раз вспомнила и оценила преступления, совершенные во время правления "Единого национального движения", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Грузинская мечта" систематически делает заявления о том, что благодаря ей был положен конец "девятилетнему кровавому режиму". После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.
Представители оппозиции выступают с инициативой создания следственных комиссий, в том числе по вопросу соблюдения прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в ответ на это Кобахидзе не исключает, что следственная комиссия может быть создана против "коллективного "Нацдвижения".
Как отметил лидер правящей партии, общественности хорошо известны преступления, совершенные при "Нацдвижение", соответственно, их нужно не расследовать, а систематизировать.
"Маленький Нюрнберг для этих людей на уровне оценки-напоминания: мы еще раз должны напомнить общественности. Думаю, что все это должны быть сделано на уровне систематизации и, наверно, наступит время для этого", – заявил Кобахидзе.
Они могут напороться на собственную следственную комиссию, которая систематизирует совершенные ими тяжкие преступления, отметил он.
Среди преступлений, которые необходимо систематизировать, Кобахидзе в качестве примера сказал о людях, ставших жертвами криминальной деятельности "Нацдвижения": о тех, кого пытали и с кем обращались бесчеловечно, а также о тех, у кого отбирали бизнес.
Сейчас, спустя 10 лет с момента, как "Нацдвижение" перестало быть правящей партией, может быть идеальное время для того, чтобы еще раз напомнить общественности о совершенных "Национальным движением" тяжелых преступлениях, так как молодежь может уже не помнить о ситуации, которая была в стране при прежней власти, отметил он.
"Прошло десять лет, а это значит, что хотя бы на эмоциональном уровне каждый из нас, общество, забывает совершенные ими преступления. Соответственно, спустя десять лет, возможно, самое время просто напомнить об этом общественности", – отметил он.
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
"Нацдвижение", которое в свое время основал Саакашвили, сейчас выступает с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте. Они предлагают изучить, не нарушаются ли права осужденного экс-президента в пенитенциарном учреждении и находится ли он в надлежащих условиях в клинике "Вивамеди", где проходит лечение с мая 2022 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Что касается Нюрнбергского процесса, который упомянул Кобахидзе, то это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.
Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права: впервые руководители государства были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.