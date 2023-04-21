https://sputnik-georgia.ru/20230421/bolshaya-chast-chitateley-sputnik-gruziya-ne-smotrit-televizor-276949541.html

Большая часть читателей Sputnik Грузия не смотрит телевизор

Большая часть читателей Sputnik Грузия не смотрит телевизор

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, какой из грузинских телеканалов они предпочитают 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия не смотрят телевизор, об этом говорят результаты опроса, проведенного на сайте. На вопрос "Какой грузинский телеканал вы смотрите чаще всего?" 52% ответили, что вообще не смотрят телевизор. А 19,2% ответили, что смотрят телеканал "Имеди", это второй ответ по популярности.Далее следуют "Первый канал" - 7,7%, "Рустави 2" и "Мтавари" смотрят одинаковое количество проголосовавших - по 5,2%, как и "Маэстро" - 3,8% и "Объектив" - по 3,8%, "ТВ Пирвели" предпочитают 1,9% опрошенных, а вот телеканал "Формула" не смотрит ни один участник опроса.ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>История телевидения в Грузии началась в середине 20-го века со строительства телевизионной башни и здания главной студии Мтацминда, построенных течение одного года. Там же был расположен студийно-аппаратный блок и телевизионный передатчик.Для создания дизайна студии был приглашен известный художник-график Тенгиз Самсонадзе, который также стал автором эмблемы для первого телевизионного канала вещания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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