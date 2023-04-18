https://sputnik-georgia.ru/20230418/kezerashvili-otkazalsya-ot-kontrolnogo-paketa-gruzinskogo-oppozitsionnogo-telekanala-276844620.html

Кезерашвили уступает половину своей доли в ТВ "Формула" коллективу

Кезерашвили уступает половину своей доли в ТВ "Формула" коллективу

Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T19:42+0400

2023-04-18T19:42+0400

2023-04-18T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили решил передать половину своей доли в оппозиционном телеканале "Формула" коллективу, тем самым отказавшись от контрольного пакета.Кезерашвили принял решение на фоне скандала, который разразился после обнародования результатов журналистского расследования британской вещательной компании ВВС. ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. По его словам, несмотря на создавшуюся вокруг него сложную обстановку, его выход из процессов не рассматривается, а дистанцироваться от поддержки СМИ и в целом от любого участия в грузинской политике он намерен лишь после исчезновения фактора основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и "окончательного входа в западное пространство". "Я принимаю решение, параллельно моей помощи, дать телекомпании "Формула" возможность создать совершенно новую и уникальную по опыту медиа-модель, которая еще выше поднимет планку редакционной независимости", – отметил Кезерашвили. Экс-министр пообещал отказаться от второй доли в "Формуле" после смены власти в Грузии. "Формула" — это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили >>По словам Кезерашвили, то, что сегодня происходит вокруг него, является признаком того, что его отобрали в качестве "одной из крупных мишеней". "Власти хотят любой ценой нанести ущерб моей деловой репутации, а также интерпретировать реальные цели грязными методами", – отмечено в заявлении Кезерашвили. Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. "Поскольку я сам являюсь владельцем СМИ, знаю, что журналист не может быть застрахован от ошибок, однако в указанном следственном материале имеет место намеренное искажение ряда фактов", – говорится в заявление Кезерашвили. Это был организованный грабеж государства – глава Минобороны Грузии о Кезерашвили>>По словам Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Как утверждает экс-министр обороны, в следственных материалах, подготовленных для различных площадок BBC, был обнародован ряд неточностей, которые "в общей картине пытались усилить ранее придуманное обвинение" в его адрес. Кезерашвили выразил готовность сотрудничать с любым следственным ведомством Европы и предоставить имеющуюся у него информацию о тех высокопоставленных чиновниках, которые, по его словам, действительно причастны к покровительству хабба т. н. колл-центров. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. Громкое дело о "колл-центрах" – Генпрокуратура Грузии распространила заявление>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, bbc, давид кезерашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европа