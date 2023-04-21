Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год
14:14 21.04.2023 (обновлено: 14:31 21.04.2023)
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Поместье Левиль должно быть полностью приведено в порядок до 2026 года, на это выделено 5 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани ознакомилась с работами, проведенными в грузинском поместье Левиль под Парижем с начала 2022 года.
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
Глава Минкультуры вместе с сотрудниками ведомства встретилась с представителями различных французских строительных компаний, обсудив дальнейшее сотрудничество.
В 2022-2023 годы в поместье Левиль были отреставрированы и приведены в порядок ограждение, т. н. дом сторожа и парк.
Министерство опубликовало подробный список, проведенных работ:
Историческое ограждение поместья было отреставрировано и законсервировано.
Восстановительные работы, проведенные французским акционерным обществом Dubocq, охватили площадь более тысячи квадратных метров и включали в себя полную реконструкцию ограждающей стены и ее черепного венца. Стоимость работ – более 376 тысяч евро.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
В т. н. доме сторожа, в котором на протяжении многих лет жила эмигрантка, госпожа Наметия Гогуадзе, провели ремонт, он начался в ноябре 2022 года.
Проведен внутренний ремонт, а фасадные работы и работы по перекрытию должны завершиться до конца августа этого года, после того, как мэрия Левиля одобрит модель черепицы, выбранную компанией-исполнителем. Стоимость контракта с компанией – более 251 тысячи евро.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Что касается шато поместья, то очистка от асбеста и полное восстановление крыши должны завершить в 2023 году.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
В парке привели в порядок зеленый покров, а также провели санитарную рубку, чего не делали уже на протяжении 30 лет.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Работы в парке проводились в 2022 году в несколько этапов из-за своеобразности растений. Стоимость работ – 12 тысяч евро.
В 2022 году сотрудники министерства культуры в поместье завершили инвентаризацию. Кроме того, восстановлена крыша чердака, которая протекала годами и наносила ущерб всему поместью.
История поместья Левиль
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.
За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства.
На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта: архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.
В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.
В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.