https://sputnik-georgia.ru/20230421/kak-preobrazilos-gruzinskoe-pomeste-levil-vo-frantsii-za-god-276943647.html

Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год

Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год

Поместье Левиль должно быть полностью приведено в порядок до 2026 года, на это выделено 5 миллионов евро 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T14:14+0400

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грузия

культура

франция

париж

ноэ жордания

тея цулукиани

поместье левиль

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани ознакомилась с работами, проведенными в грузинском поместье Левиль под Парижем с начала 2022 года.История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.Глава Минкультуры вместе с сотрудниками ведомства встретилась с представителями различных французских строительных компаний, обсудив дальнейшее сотрудничество.Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>В 2022-2023 годы в поместье Левиль были отреставрированы и приведены в порядок ограждение, т. н. дом сторожа и парк. Министерство опубликовало подробный список, проведенных работ: Восстановительные работы, проведенные французским акционерным обществом Dubocq, охватили площадь более тысячи квадратных метров и включали в себя полную реконструкцию ограждающей стены и ее черепного венца. Стоимость работ – более 376 тысяч евро. Проведен внутренний ремонт, а фасадные работы и работы по перекрытию должны завершиться до конца августа этого года, после того, как мэрия Левиля одобрит модель черепицы, выбранную компанией-исполнителем. Стоимость контракта с компанией – более 251 тысячи евро. Работы в парке проводились в 2022 году в несколько этапов из-за своеобразности растений. Стоимость работ – 12 тысяч евро. В 2022 году сотрудники министерства культуры в поместье завершили инвентаризацию. Кроме того, восстановлена крыша чердака, которая протекала годами и наносила ущерб всему поместью.История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств. В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро. За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое. Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих. Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет>>По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта: архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе. В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, франция, париж, ноэ жордания, тея цулукиани, поместье левиль