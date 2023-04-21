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Министр: воздух в промышленном городе Грузии стал чище

Министр: воздух в промышленном городе Грузии стал чище

Экологические проблемы в Рустави остаются актуальными, разрабатывается новый план управления качеством воздуха, заявил министр 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T18:56+0400

2023-04-21T18:56+0400

2023-04-21T20:02+0400

грузия

новости

общество

отар шамугия

рустави

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Уровень загрязнения воздуха в городе Рустави близ Тбилиси снизился, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия. Рустави – промышленный город, расположенный в получасе езды от Тбилиси. В нем функционирует несколько десятков крупных и мелких заводов, выбросы которых серьезно загрязняют воздух. Из-за этого местные жители не раз устраивали акции протеста с требованием решить проблему. По информации министра, из 18 крупных промышленных предприятий, действующих в Рустави, в системе онлайн-мониторинга зарегистрировано 10. Кроме того, три действующих предприятия обратились в службу природоохранного надзора, и ведутся регистрационные процедуры. Как заявил Шамугия, это наглядно демонстрирует эффективность правил, внедренных в стране совместными усилиями правительства и парламента и уже показавших конкретные результаты в направлении технического перевооружения крупных промышленных предприятий и внедрения непрерывной системы самомониторинга качества воздуха. "В 2022 году завершена реализация первого плана мероприятий по улучшению качества воздуха в городе Рустави, в рамках которого были предприняты важные меры. В целом выполнено более 85% мероприятий плана", – сказал он. Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха >>В рамках плана по улучшению качества воздуха в Рустави обустроено/отремонтировано 12 рекреационных зон общей площадью 146 тысяч квадратных метров. Это, как отметил министр, также важный шаг вперед, так как он способствует снижению загрязнения воздуха. Как заявил Шамугия, исходя из того, что экологические проблемы в Рустави остаются актуальными, с участием грузинских и европейских экспертов разрабатывается новый план управления качеством воздуха, который определит новые мероприятия, направленные на снижение загрязнения воздуха в городе. Кроме того, при поддержке Евросоюза начата разработка плана управления за качеством воздуха в Тбилиси. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>Осенью 2020 года правительство утвердило план управления качеством воздуха в Рустави, который призван радикально улучшить состояние воздуха в ближайшие два года. План предусматривает вложение 63 миллионов лари от государства в течение следующих 2 лет для строительства новой зеленой инфраструктуры в городе. Рассматривается также установка в городе фильтров для очистки воздуха. Их стоимость для крупных компаний может составить от 100 тысяч долларов и выше. Это позволит добиться максимальной очистки загрязненного воздуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, отар шамугия , рустави, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, загрязнение воздуха