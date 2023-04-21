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Спасение Грузии от уничтожения и мир – премьер о 11-летии "Грузинской мечты"
Спасение Грузии от уничтожения и мир – премьер о 11-летии "Грузинской мечты"
После смены власти многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица, в том числе Саакашвили, сели в тюрьму 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T13:18+0400
2023-04-21T13:18+0400
2023-04-21T15:32+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Благодаря смене власти в 2012 году Грузия была спасена от уничтожения и наступил самый долгий после восстановления независимости мир, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили по случаю 11-летней годовщины основания правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года, а 1 октября 2012 года эта основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили партия в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала партия "Грузинская мечта". По его словам, учитывая нынешние события в регионе, можно не сомневаться в том, что в условиях "кровавого, антинародного режима" Грузия превратилась бы во второй полигон. В "Грузинской мечте" систематически заявляют, что основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" установила в стране кровавый режим и правила бесчеловечными методами девять лет (2004-2012 годы). Гарибашвили подчеркнул, что антинациональный, антигосударственный и антиевропейский по своей сути режим превратил страх, террор, угнетение и насилие в отношении собственных граждан в главное оружие политики. Как подчеркнул премьер-министр Грузии, девятилетнее правление "Единого национального движения" было самым сложным периодом в новейшей истории страны.Именно в этих условиях, по словам главы грузинского правительства, под руководством Бидзины Иванишвили и была создана "Грузинская мечта – демократическая Грузия". При поддержке подавляющего большинства населения страны "Грузинская мечта" мирным путем сменила власти и сразу же приступила к проведению национальной политики – укреплению суверенитета, обеспечению мира и стабильности, а также свободы граждан, подчеркнул Гарибашвили. Гарибашвили особо отметил прогресс, достигнутый страной на пути европейской интеграции. "С Соглашением об ассоциации, Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом, безвизовым режимом, а теперь и с предоставлением Грузии европейской перспективы, процесс нашего присоединения к семье свободных европейских наций принял необратимый характер", – заявил премьер. Все эти достижения были бы невозможны без самоотверженного и упорного труда каждого члена и сторонника "Грузинской мечты", отметил премьер.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"Подводя итоги прошедших лет, у нас та же мотивация – мы должны продолжать проводить национальную политику с еще большим настроем, заботиться обо всем, что составляет основу нашей идентичности и силы… двигаться к главной цели и мечте каждого грузина – к единой, свободной и сильной Грузии", – отметил премьер.После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили
Спасение Грузии от уничтожения и мир – премьер о 11-летии "Грузинской мечты"
13:18 21.04.2023 (обновлено: 15:32 21.04.2023)
После смены власти многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица, в том числе Саакашвили, сели в тюрьму
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Благодаря смене власти в 2012 году Грузия была спасена от уничтожения и наступил самый долгий после восстановления независимости мир, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили по случаю 11-летней годовщины основания правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года, а 1 октября 2012 года эта основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили партия в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала партия "Грузинская мечта".
"Это был существенный перелом на пути нашего государственного развития. Сегодня мы еще раз убеждаемся, что этим ключевым решением наша страна была спасена от полного уничтожения", – заявил премьер.
По его словам, учитывая нынешние события в регионе, можно не сомневаться в том, что в условиях "кровавого, антинародного режима" Грузия превратилась бы во второй полигон. В "Грузинской мечте" систематически заявляют, что основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" установила в стране кровавый режим и правила бесчеловечными методами девять лет (2004-2012 годы).
Гарибашвили подчеркнул, что антинациональный, антигосударственный и антиевропейский по своей сути режим превратил страх, террор, угнетение и насилие в отношении собственных граждан в главное оружие политики.
Как подчеркнул премьер-министр Грузии, девятилетнее правление "Единого национального движения" было самым сложным периодом в новейшей истории страны.
"Под угрозой оказалось не только демократическое развитие страны, но и жизнь, достоинство и свобода каждого человека. Предательский для собственного народа режим стремился сохранить власть – даже за счет уничтожения страны. Мы должны признать – многие тогда не видели выхода из сложившейся ситуации", – отметил Гарибашвили.
Именно в этих условиях, по словам главы грузинского правительства, под руководством Бидзины Иванишвили и была создана "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
При поддержке подавляющего большинства населения страны "Грузинская мечта" мирным путем сменила власти и сразу же приступила к проведению национальной политики – укреплению суверенитета, обеспечению мира и стабильности, а также свободы граждан, подчеркнул Гарибашвили.
"После восстановления независимости это единственный период непрерывного мира, который позволяет направить все наши усилия на развитие всех сфер. Сегодня на лицо значительный прогресс по всем направлениям – благополучие, социальная справедливость и демократия", – заявил премьер.
Гарибашвили особо отметил прогресс, достигнутый страной на пути европейской интеграции.
"С Соглашением об ассоциации, Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом, безвизовым режимом, а теперь и с предоставлением Грузии европейской перспективы, процесс нашего присоединения к семье свободных европейских наций принял необратимый характер", – заявил премьер.
Все эти достижения были бы невозможны без самоотверженного и упорного труда каждого члена и сторонника "Грузинской мечты", отметил премьер.
"Подводя итоги прошедших лет, у нас та же мотивация – мы должны продолжать проводить национальную политику с еще большим настроем, заботиться обо всем, что составляет основу нашей идентичности и силы… двигаться к главной цели и мечте каждого грузина – к единой, свободной и сильной Грузии", – отметил премьер.
После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.