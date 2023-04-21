https://sputnik-georgia.ru/20230421/period-nepreryvnogo-mira---gruzinskaya-mechta-prazdnuet-11-let-so-dnya-osnovaniya-276942188.html

Спасение Грузии от уничтожения и мир – премьер о 11-летии "Грузинской мечты"

Спасение Грузии от уничтожения и мир – премьер о 11-летии "Грузинской мечты"

После смены власти многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица, в том числе Саакашвили, сели в тюрьму 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T13:18+0400

2023-04-21T13:18+0400

2023-04-21T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Благодаря смене власти в 2012 году Грузия была спасена от уничтожения и наступил самый долгий после восстановления независимости мир, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили по случаю 11-летней годовщины основания правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года, а 1 октября 2012 года эта основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили партия в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала партия "Грузинская мечта". По его словам, учитывая нынешние события в регионе, можно не сомневаться в том, что в условиях "кровавого, антинародного режима" Грузия превратилась бы во второй полигон. В "Грузинской мечте" систематически заявляют, что основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" установила в стране кровавый режим и правила бесчеловечными методами девять лет (2004-2012 годы). Гарибашвили подчеркнул, что антинациональный, антигосударственный и антиевропейский по своей сути режим превратил страх, террор, угнетение и насилие в отношении собственных граждан в главное оружие политики. Как подчеркнул премьер-министр Грузии, девятилетнее правление "Единого национального движения" было самым сложным периодом в новейшей истории страны.Именно в этих условиях, по словам главы грузинского правительства, под руководством Бидзины Иванишвили и была создана "Грузинская мечта – демократическая Грузия". При поддержке подавляющего большинства населения страны "Грузинская мечта" мирным путем сменила власти и сразу же приступила к проведению национальной политики – укреплению суверенитета, обеспечению мира и стабильности, а также свободы граждан, подчеркнул Гарибашвили. Гарибашвили особо отметил прогресс, достигнутый страной на пути европейской интеграции. "С Соглашением об ассоциации, Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом, безвизовым режимом, а теперь и с предоставлением Грузии европейской перспективы, процесс нашего присоединения к семье свободных европейских наций принял необратимый характер", – заявил премьер. Все эти достижения были бы невозможны без самоотверженного и упорного труда каждого члена и сторонника "Грузинской мечты", отметил премьер.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"Подводя итоги прошедших лет, у нас та же мотивация – мы должны продолжать проводить национальную политику с еще большим настроем, заботиться обо всем, что составляет основу нашей идентичности и силы… двигаться к главной цели и мечте каждого грузина – к единой, свободной и сильной Грузии", – отметил премьер.После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили