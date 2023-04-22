https://sputnik-georgia.ru/20230422/gruzinskie-khokkeisty-oderzhali-chetvertuyu-pobedu-na-chempionate-mira-v-ispanii-276972905.html

Грузинские хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира в Испании

Грузинские хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира в Испании

Грузины победили команду Австралии со счетом 3:2 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею одержала четвертую победу подряд в группе А второго дивизиона чемпионата мира в Испании. В четвертом туре турнира грузины победили команду Австралии со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). В первом круге чемпионата наша команда убедительно обыграла сильную команду Исландии со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), во втором – сборную Израиля со счетом 7:3 (1:2, 3:1, 3:0), а в третьем – сборную Хорватии со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).Сборная Грузии сможет выйти из группы, если сборная Хорватии сможет выиграть у сборной Испании. На данный момент у сборной Испании и сборной Грузии по 12 очков, а у Хорватии - 9. На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики грузинская команда заняла второе место. Тогда Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия. Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хоккей, спорт, испания, новости, грузия