Грузинские хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира в Испании
19:19 22.04.2023 (обновлено: 19:20 22.04.2023)
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
Грузины победили команду Австралии со счетом 3:2
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею одержала четвертую победу подряд в группе А второго дивизиона чемпионата мира в Испании.
В четвертом туре турнира грузины победили команду Австралии со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1).
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
В первом круге чемпионата наша команда убедительно обыграла сильную команду Исландии со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), во втором – сборную Израиля со счетом 7:3 (1:2, 3:1, 3:0), а в третьем – сборную Хорватии со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
Сборная Грузии сможет выйти из группы, если сборная Хорватии сможет выиграть у сборной Испании. На данный момент у сборной Испании и сборной Грузии по 12 очков, а у Хорватии - 9.
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики грузинская команда заняла второе место.
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
Тогда Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия.
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
Сборная Грузии по хоккею. Игра Грузия-Австралия на чемпионате мира в Испании
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место.